Da Temptation Island al Gf Vip: pronti per il nuovo programma? Di chi si tratta

In base all’indiscrezione lanciata dall’Investigatore Social, nella casa del GF Vip 7 potrebbero entrare due ex volti di Temptation Island.

E’ cominciato il conto alla rovescia per il pubblico del GF Vip e, ovviamente, anche per Alfonso Signorini e tutta la squadra dello storico reality targato Mediaset. Poco più di un mese e poi potremo finalmente scoprire chi saranno i ‘vipponi’ protagonisti della settima edizione la cui prima puntata è prevista per il 19 settembre.

Ancora oggi, infatti, non ci sono certezze sull’identità dei concorrenti tranne per quanto riguarda lo stylist Giovanni Ciacci. Oltre all’annuncio sulla pagina ufficiale del programma, è stato lui stesso a rivelare la sua presenza nel cast attraverso un’intervista shock rilasciata al settimanale Chi.

Per il resto, tantissime le voci circolate in questi mesi ma nessuna ufficialità. Si è parlato di clamorosi ritorni, di personaggi che hanno riempito le pagine di gossip di questi mesi, di atleti…ma al momento non si tratta che di rumors. Quel che sembra certo, invece, stando alle anticipazioni del conduttore, è che si tratterà di una stagione coi fiocchi, ricca di sorprese e novità. L’Investigatore Social ha poi rivelato che il nuovo cast è ancora in via di definizione e che gli autori starebbero valutando di inserirvi anche due ex volti di Temptation Island.

Li ricordate a Temptation Island? Potrebbero esserci anche loro al GF Vip 7

Stando a quanto anticipato dall’esperto di gossip e televisione Alessandro Rosica alias Investigatore Social, la produzione del GF Vip potrebbe quindi attingere di nuovo dal docu-reality della Fascino per rimpinguare le fila dei gieffini. Del resto, è già accaduto diverse volte in passato (vedi Carlotta Dell’Isola, Selvaggia Roma, Alessandro Basciano).

Oltre alle voci circolate sul probabile ingresso dell’influencer Antonella Fiordelisi (ex tentatrice a Temptation Island 2017), l’Investigatore social rivela che ci sarebbero trattative in corso anche con Valeria Liberati, che partecipò al programma estivo di Canale 5 con il fidanzato Ciavi Maliokapis nel 2020, ricordate?

Il secondo nome poi sarebbe quello di Luciano Punzo, che abbiamo visto nelle vesti di concorrente di Pechino Express insieme a Gennaro Lillio ed in quelle di tentatore a Temptation Island l’anno scorso. Fu proprio durante tale avventura che conquistò il cuore della bella Manuela Carriero, allora fidanzata con Stefano Sirena.

I due uscirono dal programma insieme dopo che la pugliese decise di lasciare definitivamente Stefano, col quale c’erano da tempo grossi problemi. Fino a pochi mesi fa Manuela e Luciano hanno vissuto una bellissima storia anche se, purtroppo, negli ultimi tempi sembra che le cose tra loro non stiano più funzionando.

Staremo a vedere se i due ex protagonisti di Temptation varcheranno davvero la porta rossa; a voi piacerebbe vederli tra i nuovi gieffini?