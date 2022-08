Ha deciso: trasmetterà il parto in una serie che andrà in onda in tv

Il personaggio tv ha deciso di voler trasmettere il suo parto in una serie che andrà in onda in tv: la decisione è del tutto inaspettata.

È incinta della sua prima figlia, ma in occasione del parto ha scelto di prendere una decisione del tutto inaspettata: trasmettere il parto in una serie che andrà in onda sul piccolo schermo.

Di decisioni clamorose ne abbiamo viste davvero tantissime! Come dimenticare, ad esempio, la famosa influencer che ha rivelato di voler utilizzare la propria placenta come fertilizzante. Davvero incredibile, vero? Anche quanto scelto dal famoso volto tv, però, non è affatto da meno! Stando a quanto si apprende da alcune sue risposte social, sembrerebbe che la futura mamma abbia intenzione di lasciare tutto il suo pubblico senza parole mostrando il suo parto in tv. Sul web, infatti, si legge che la giovane donna stia attualmente ‘monitorando’ e raccontando la sua gravidanza per una serie tv che andrà molto presto in onda sul piccolo schermo. Fin qui tutto bene, oseremmo dire! Quante donne, infatti, scelgono di raccontare i 9 mesi trascorsi insieme al loro bambino nella pancia sui social? Decisamente tantissime! Quello che, però, più lascia di stucco è che la ragazza abbia intenzione di mostrare in questa serie tv anche il suo parto! Pronti a saperne di più?

Trasmetterà il parto in una serie tv: clamorosa decisione

Ad aprile scorso ha annunciato di essere incinta per la prima volta e qualche tempo dopo ha svelato il sesso del suo primo bebè, ma adesso è in arrivo un’altra notizia sensazionale: trasmetterà il parto in una serie tv. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che la giovane donna stia attualmente registrando la serie tv, raccontando la sua gravidanza e la sua nuova vita, ma che abbia intenzione di svelare tutto quello che succederà al momento della nascita della sua prima figlia.

Divenuta popolare grazie ad un famoso programma tv, la giovanissima donna ha iniziato a cavalcare l’onda del successo sin da subito. Ed oggi è davvero amata! Stiamo parlando proprio di lei: Charlotte Crosby, volto amatissimo di Geordie Shore. Ad oggi, la giovane Charlotte ha totalmente cambiato vita. Seppure continui ad essere attivissima sui social, la Crosby ha creato una proprio linea di abbigliamento, riscuotendo un successo davvero impressionante. A quanto pare, però, sembrerebbe che la nascita della sua primogenita possa farla ritornare in tv. Sul canale BBC, infatti, andrà in onda nei prossimi mesi una serie tv che mette in luce tutta la sua gravidanza.

Cosa ne pensate di questa decisione di Charlotte? Anche voi avreste preso questa stessa decisione?