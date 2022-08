La band romana ha subito un furto: brutta disavventura per loro

Mentre era impegnata in tour, la band romana è rimasta vittima di un furto gravissimo: cos’è successo e cosa è stato loro rubato.

Episodio davvero spiacevole quello accaduto ad un’amata band romana, attualmente impegnata col tour di presentazione del suo ultimo album. I sei membri del gruppo sono stati costretti a chiedere aiuto ai loro fan per cercare di recuperare almeno una parte del maltolto.

Ne hanno parlato sia a Roma Today che sui propri profili social dove hanno avviato una raccolta fondi a cui potrà partecipare chiunque lo vorrà, con la cifra che riterrà opportuno donare. “Le tante dimostrazioni di affetto e le offerte di aiuto ci hanno spinto ad accettare una formula collettiva di sostegno”, si legge nel post pubblicato sul profilo ufficiale.

In effetti, il colpo messo a segno dai ladri ha avuto ripercussioni fortissime su tutti loro perché il bottino era composto proprio dagli strumenti musicali della band. Oggetti che per degli artisti hanno un importante valore affettivo oltre che economico: “Per tutti noi quegli strumenti musicali hanno un immenso valore affettivo. È come se fossero un prolungamento del nostro corpo”, hanno spiegato.

Vediamo allora cos’è successo nel dettaglio e qual è il gruppo protagonista di questa bruttissima avventura.

Band romana derubata di tutti gli strumenti: si tratta proprio di loro

I sei artisti a cui sono stati sottratti chitarre, amplificatori, pedaliere, casse, pezzi della batteria ed altro comprese le borse di tre di loro, sono i componenti de Il Muro del Canto, gruppo di musica folk-rock nato a Roma nel 2010. Daniele Coccia Paifelman, Alessandro Pieravanti, Alessandro Marinelli, Eric Caldironi, Franco Pietropaoli e Ludovico Lamarra hanno lanciato un appello in cui chiedono a chiunque trovasse i loro strumenti e le borse di contattarli.

Una richiesta accorata, visti i sacrifici fatti in questi anni: “Molti di noi hanno faticato tanto per acquistare chitarre, microfoni, batterie, magari dopo anni di rinunce visti i costi elevati”, raccontano. Spiegano anche che la cifra che si propongono di raggiungere grazie alle donazioni è basata sul valore di mercato dei beni.

E’ chiaro che, come hanno già spiegato, il valore affettivo di quegli strumenti è irrecuperabile ma che, essendo anche in pieno tour, poterli riacquistare sarebbe per loro importantissimo: “L’affetto per i nostri strumenti e i tanti ricordi non si possono ricomprare, ma con il vostro aiuto potremmo essere presto in grado di suonare al meglio”.

Un episodio molto grave, che evidenzia l’imperante noncuranza per i sacrifici ed il lavoro altrui. Auguriamo a Il Maro del Canto di poter riprendersi al più presto da questo colpo durissimo e di continuare il tour con l’entusiasmo di sempre.