È diventata mamma del piccolo Paolo: l’annuncio a sorpresa dell’ex volto di Canale 5

È diventata mamma del piccolo Paolo: grande gioia per l’ex volto di Canale 5, l’annuncio coglie tutti di sorpresa, congratulazioni!

È diventata mamma del piccolo Paolo e non ha potuto fare a meno di annunciarlo al mondo intero. Alcune ore fa, attraverso un dolcissimo post sul suo canale social ufficiale, l’ex volto di Canale 5 ha annunciato di aver messo al mondo il suo primogenito.

Se da una parte c’è chi sta per diventare mamma e non perde occasione di poter annunciare al suo pubblico il sesso del bebè, dall’altra c’è chi ha da poco partorito e vuole raccontare a tutti la sua gioia. Proprio Domenica 14 Agosto, dopo aver trascorso una serata intera a giocare a carte – come dimostra una delle sue ultime IG Stories – l’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e donne ha messo al mondo il piccolo Paolo. Grande gioia per mamma e papà, quindi, che prontamente hanno condiviso la fantastica notizia col loro pubblico social. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando?

È mamma di Paolo: grande annuncio a sorpresa, è proprio lei!

A distanza di qualche settimana dalla nascita del primo figlio del suo ex fidanzato, anche lei è diventata mamma per la prima volta. L’ex volto amatissimo di Canale 5 e del dating show di Maria De Filippi ha messo al mondo il suo primogenito Paolo. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere, e che la giovanissima influencer non ha affatto perso occasione di poter condividere col suo pubblico. “14 Agosto 2022, ore 15:22, Paolo Anastasio”, è proprio con queste esatte parole scritte a corredo di un tenerissimo ritratto di famiglia che l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha annunciato la nascita del suo primo figlio.

Stiamo parlando proprio di lei: la splendida Nicole Mazzocato! A distanza di qualche mese dall’annuncio della sua gravidanza e la rivelazione del sesso, l’ex corteggiatrice non ha potuto fare a meno di annunciare la nascita del suo bebè.

Com’è andata la gravidanza?

In tutte le sue foto social, Nicole Mazzocato mostrava fiera ed orgogliosa il suo pancione. D’altra parte, diventare mamma – soprattutto quando è la prima volta – è qualcosa di indescrivibile. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, però, sembrerebbe che i primi mesi di gravidanza non siano stati affatto facili. In alcune sue IG Stories di qualche tempo fa, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha rivelato di avere avuto delle complicazioni inizialmente. Non è affatto scesa nei dettagli – e non l’ha fatto nemmeno l’ex tronista di Uomini e donne quando ha raccontato la sua ‘battaglia’ – ma quello che conta sapere è che tutto sia andato per il meglio.

Oggi Armando e Nicole sono genitori del piccolo Paolo. Ed anche noi, così come tutti i loro ammiratori, non possiamo fare a meno di essere felici per loro. Adesso sì che inizia una nuova vita per loro, quella più bella!