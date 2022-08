Emma Marrone, il selfie senza trucco lascia tutti senza parole: eccola al naturale

Emma Marrone condivide un selfie senza trucco e lascia tutti senza parole: eccola al naturale bella come sempre.

Emma Marrone è sempre molto impegnata ma in questi giorni sta approfittando della bella stagione per rilassarsi un po’. La cantante pochi mesi fa è salita sul palco del Festival di Sanremo dove ha portato il brano Ogni volta è così. Il pubblico ha apprezzato la canzone e dal primo ascolto ha cominciato a cantarla insieme a lei.

Emma ha lasciato tutti senza parole con la sua performance, piena di energia e passione, la stessa che il testo emanava. Si è classificata al sesto posto nella classifica finale e in meno di un mese ha raggiunto il disco d’oro. Questa non è per lei la prima volta al Festival della canzone italiana, nel 2012 trionfò con il brando Non è l’inferno andando così di diritto all’Eurovision Song Contest.

L’abbiamo conosciuta ad Amici di Maria De Filippi, fu la vincitrice della nona edizione. Ha conquistato fin da subito il pubblico e dopo l’uscita dal talent show la sua carriera ha spiccato letteralmente il volo. Ha spiccato il volo anche il suo canale instagram che oggi risulta seguito da oltre 5 milioni di follower. Con coloro che la seguono interagisce molto, ci parla, condivide foto della quotidianità e dei nuovi progetti. Vi abbiamo inizialmente detto che in questi giorni si sta rilassando un po’ approfittando del sole e del mare. In una recente storia instagram ha mostrato il selfie scattato in cui si mostra senza trucco: eccola al naturale.

Emma Marrone, il selfie senza trucco piace a tutti: la cantante si mostra al naturale

E’ seguita sui social da oltre 5 milioni di follower e sono migliaia le foto che fin ad oggi ha condiviso. Le ultime la ritraggono in alcuni momenti di spensieratezza. Emma sta approfittando della bella stagione per rilassarsi al mare. Pochi giorni fa ha condiviso una serie di scatti in cui è sulla spiaggia, indossa gli occhiali e i suoi capelli sono al vento.

La cantante ha anche fatto tornare di moda un particolare capo d’abbigliamento anche in un posto dove solitamente non si usa: “Amica mia il pareo è uno stato della mente e sprigiona i suoi poteri anche senza mare”, scrive a corredo dell’immagine, taggando una sua amica, dove indossa un pareo e non sembrerebbe essere al mare. Emma ha condiviso anche una serie di storie in cui ha mostrato vari momenti di questi ultimi giorni, e in una ha pubblicato il selfie scattato in cui appare senza trucco.

Eccola al naturale in tutta la sua semplicità! Emma è bellissima anche senza colori sul viso. Non è la prima volta che si mostra senza make up. E’ bella e semplice come si è sempre mostrata.