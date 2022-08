Ha fatto coming out in tv davanti alla mamma: “Mi innamoro delle persone”

Ha fatto coming out in tv davanti alla mamma nella famosa trasmissione: “Mi innamoro delle persone”.

“Mi innamoro delle persone“, è così che ha deciso di spiegare a sua mamma in televisione che non non sceglie chi amare e non sceglie di amare una persona in base al sesso. L’amore non è meccanico e non è ragionevole, è proprio per questo che si dice che ‘per amore si fanno pazzie’, ed è vero.

Non si può di certo scegliere chi amare, dobbiamo avere la libertà di farlo senza avere il timore di essere etichettati e giudicati. Se due persone dello stesso sesso si amano qual è il problema? Siamo in una società così avanzata e ancora oggi molti hanno paura ad esprimere i loro sentimenti. Ma a quanto pare non è stato così per il protagonista di questo articolo. Ha deciso una volta per tutte di dire a sua mamma, in televisione e davanti a tutti, che si innamora delle persone e non lo fa in base al sesso.

L’ha detto in televisione davanti a sua mamma, si è aperto e ha cercato di spiegarle che lui non si etichetta, si innamora delle persone e non ama in base al sesso: “Non so se l’ha capito, mi innamoro della persona e non del sesso. Penso che l’amore sia libertà, ognuno può amare chi vuole”.

E’ con queste parole che Alessandro Romano, famoso tik toker ha voluto aprirsi completamente a sua madre. L’ha fatto in televisione nel programma Imperfetti sconosciuti. Il format in onda su rai 3 e condotto da Cesare Bocci, mette al confronto da una parte i ‘boomer’, ovvero i genitori e dall’altra i figli adolescenti. Molti dei ragazzi che si trovano nel programma sono già molto conosciuti sui social, come lo è Alessandro, dove su TikTok ha più di un milione di follower. Il giovane interpellato dal conduttore ha cercato di spiegare a sua madre che era di fronte a lui, dall’altra parte, di non scegliere chi amare e di non etichettarsi.

Ha raccontato che molto spesso aveva introdotto l’argomento ma la donna aveva lasciato commenti spiacevoli, portandolo a chiudersi ancora di più: “Non mi sento capito da lei. Sono del parere che l’amore è libertà. Ho sofferto tanto perchè ci sono state tante volte in cui io con mia mamma ho accennato l’argomento e lei ha sempre fatto commenti spiacevoli”. Il giovane ha confessato di aver scoperto un suo lato che forse aveva nascosto ma che lo rappresenta. Non lo ha mai detto a sua mamma per paura di una sua reazione ma adesso, in televisione, l’ha fatto e ha avuto nonostante il timore, grande coraggio.

La madre di Alessandro ha poi spiegato che l’ allontanamento da suo figlio è avvenuto in seguito alla sua separazione che ha portato a tante conseguenze, anche a questa distanza con i figli; ha poi concluso rivolgendosi a lui: “Io voglio dirgli che deve essere se stesso e basta”.