Tra i vip in vacanza, anche Giorgia e Damiano dei Maneskin: avete visto il loro look per le vacanze? Non sono passati inosservati!

Un anno lavorativo ricco di successi che ha visto la giovanissima coppia super impegnata. Per lo stesso motivo, Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin hanno avuto poche occasioni per poter trascorrere del tempo insieme. Tuttavia, i sacrifici fatti sono ampiamente stati ripagati grazie al successo raccolto in questi duri mesi lavorativi. Oggi però la splendida coppia si gode le vacanze sotto il sole della Puglia.

Sebbene non abbiano trascorso dei momenti insieme lontani dagli impegni lavorativi, c’è da dire che entrambi siano stati di incredibile supporto l’uno per l’altra. In ogni occasione, lei era lì per lui e lui era lì per lei. Una coppia fatta di complici sotto ogni punto di vista, sarà proprio per questo che insieme sono amatissimi, oltre che presi singolarmente. Quest’anno Giorgia Soleri ha raggiunto un altro importante traguardo riuscendo a pubblicare il suo primo libro, La Signorina nessuno, con il quale ha esordito nelle vesti di scrittrice. Nel contempo, i Maneskin non si sono certamente fermati. Il loro tour musicale in giro per il mondo ha fatto sì che la loro musica sconfinasse e fosse amatissima. Belli, splendidi, carichi di energia, giovani ed innamorati. Giorgia e Damiano si godono dei meravigliosi giorni di vacanza nella bella terra pugliese. Ma avete notato il loro look? Quel dettaglio non è ovviamente passato inosservato. Date un po’ un’occhiata!

Giorgia e Damiano dei Maneskin in vacanza: il dettaglio nel loro look non è passato inosservato

Belli e innamorati più che mai, Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin sono una coppia davvero splendida. I loro look non sono mai certamente stati dati per scontati. Dai gusti un po’ dark un po’ rock, Giorgia ci ha stupiti tutti alle presentazioni del suo primo libro, La signorina Nessuno, dove ha sfoggiato degli splendidi look in rosa. Damiano invece, dall’animo un po’ dark e un po’ ribelle, cede a look dal gusto un po’ rock. I due non passano mai inosservati. E nemmeno ora che sono in vacanza, nella splendida Puglia non sono risultati affatto ‘banali’. Con uno scatto sui social, tutti hanno infatti notato quel dettaglio ravvisabile nel look di entrambi. Date un po’ un’occhiata:

Look semplice e da vacanza sui toni del bianco. Sia Giorgia sia Damiano hanno indossato una shirt bianca a tinta unita per il cantante ed un crop top abbinato per l’esordiente scrittrice. Un capo d’abbigliamento basic ma mai banale che può essere abbinato, come sappiamo, sempre a tutto. E’ di fatti un must have in ogni guardaroba. Diremmo che hanno scelto bene no?