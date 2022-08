Ha partecipato ad un programma Mediaset ma a distanza di qualche anno: “Ecco come sono ridotto”

Oltre dieci anni fa ha partecipato ad un famoso programma Mediaset, ma la tv oggi è solo un ricordo: ecco cosa fa per tirare avanti.

Il mondo della tv è sempre stato visto come una meta destinata a pochi fortunati che, una volta raggiunta, possono finalmente cambiare la propria vita in meglio. La popolarità, il successo, l’ammirazione altrui e, ovviamente, tutto il denaro che quasi sempre ne deriva, rendono il piccolo schermo l’obiettivo agognato da tantissimi.

Non per tutti però la favola continua a lungo: il caso, le circostanze, errori di valutazione o semplicemente la mancanza di doti artistiche possono far sì che il ‘sogno’ di interrompa prima del previsto e ci si ritrovi in condizioni di vera disperazione. E’ quanto accaduto all’ex volto di un noto programma Mediaset che dopo quella parentesi ‘dorata’ si è ritrovato a vivere il peggiore degli incubi.

E’ il settimanale Nuovo Tv a mostrare le foto che lo ritraggono mentre, a distanza di tanti anni, rovista in cassonetto della spazzatura per cercare qualcosa da rivendere e fare così un po’ di soldi. Sì, perché dopo essere entrato nel cast di una trasmissione seguitissima, decise di intraprendere la strada del cinema per adulti per quella scelta non si rivelò delle più felici. Ora versa in condizioni economiche difficili, non ha un lavoro e deve occuparsi anche di sua madre.

Nel 2010 ha partecipato ad un famoso programma Mediaset: la sua vita è totalmente cambiata

Se oggi accetta di mostrare pubblicamente il suo dramma è perché vuole lanciare un appello affinché qualcuno gli dia l’opportunità di ripetere l’esperienza in un reality proprio come gli accadde nell’ormai lontano 2010. Il protagonista di questa brutta storia è infatti Davide Di Porto, ex naufrago de L’Isola dei Famosi 7, stagione condotta da Simona Ventura.

Ai tempi della sua partecipazione al gioco, era un personal trainer, poi sull’onda della notorietà tentò di far carriera nel cinema per adulti. “Voglio condividere con il pubblico la mia condizione”, spiega sulle pagine del magazine diretto da Riccardo Signoretti. “Colpa della pandemia. Devo mantenere mamma Elisabetta: vive con me, ma è allettata e ha bisogno di cure”, confessa disperato.

Di Porto che si era già lamentato precedentemente con lo stesso giornale per essere stato “sfruttato” dalla tv, non nega che vorrebbe una seconda possibilità proprio laddove tutto è iniziato: “Nei reality vedo certi personaggi e mi viene da ridere. Se c’è spazio per loro dovrebbe esserci anche per me”. “La gente mi ferma per strada e mi chiede perché, in mezzo a quella marmaglia di naufraghi sconosciuti che ci sono a L’Isola dei Famosi non ci sono anche io”, racconta senza mezzi termini.

Voi ricordavate Davide Di Porto all’epoca della sua avventura sull’Isola?