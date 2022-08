Jasmine Carrisi in costume: quel dettaglio aggiunto va molto di moda adesso

Jasmine Carrisi sfoggia una forma smagliante in costume e aggiunge al suo look da mare un dettaglio molto particolare.

Jasmine Carrisi, primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, ha faticato molto per far spiccare il suo nome lontano da quello dei suoi genitori. In particolare in questi ultimi anni si è data alla musica e pian piano è riuscita ad emergere da sola.

Nel 2021 ha pubblicato il suo primo singolo, Calamite, che fin da subito è stato ascoltatissimo. A quanto pare ha deciso di percorrere la medesima strada di suo padre e ha tutte le carte in regola per farlo. Al tempo della pubblicazione del singolo Jasmine in un’intervista a Il corriere della sera aveva svelato un particolare retroscena che riguarda il brano.

Ha raccontato che inizialmente aveva scelto il titolo Verso Sud ma successivamente ha deciso di cambiare e di usare il titolo Calamite, come consigliato da suo padre. La giovane artista oggi è seguitissima sui social, sono oltre 100 mila i follower al momento e il numero è in continua crescita. In questi ultimi giorni ha pubblicato molte foto in cui sfoggia un fisico smagliante e dei costumi originali. Uno scatto in particolare ha catturato l’attenzione di tutti. Jasmine ha indossato un bikini dal colore violetto e ha aggiunto un dettaglio al look che l’ha reso ancora più originale.

Jasmine Carrisi si mostra in costume ed aggiunge un dettaglio che adesso va proprio di moda

Ha debuttato nel mondo della musica e adesso la sua carriera è tutta in salita. Jasmine Carrisi è giovanissima, se prima era conosciuta per essere la figlia di Al bano e di Loredana Lecciso, adesso è riuscita ad allontanarsi dal nome dei suoi genitori e a creare una sua immagine, grazie ad impegno e talento.

Infatti spesso è difficile essere i figli di un personaggio famoso perchè molte volte si viene etichettati come i ‘figli di’. Jasmine ha creato una sua strada ed è pronta a volare sempre più in alto, avendo tutte le carte per farlo. Seguitissima sui social, sono tante le foto che possiamo vedere sul suo canale instagram. Biondissima, carnagione chiara, occhi grandi, somiglia molto a sua mamma, entrambe hanno una bellezza da togliere il fiato. A luglio, sul suo profilo Jasmine ha lasciato una importante notizia, l’uscita del nuovo singolo. Questa volta però non è da sola, insieme a suo padre ha dato vita al brano Nessuno Mai, in collaborazione con Clementino.

In questi giorni sta approfittando della bella stagione, lo possiamo vedere dalle immagini in cui sfoggia dei costumi sempre diversi. Una in particolare ha catturato l’attenzione di tutti dove possiamo ammirarla indossare un bikini a due pezzi di colore viola e ha aggiunto un dettaglio molto particolare, lo avete visto?

Jasmine ha reso il suo look estivo ancora più particolare con il body chain. Il gioiello per il corpo va molto di moda e non è l’unica ad averlo indossato. A voi piace?