La dottoressa Pimple Popper, Mike rischiava tantissimo: brutto colpo da mandare giù

Grosso pericolo per Mike prima de La dottoressa Pimple Popper: il paziente della dermatologa ha rischiato davvero tantissimo, cos’è successo.

“Sono stufo di soffrire. Voglio che la qualità della mia vita migliori”, è proprio con queste esatte parole che Mike si è presentato alle telecamere de La dottoressa Pimple popper per raccontare del suo dramma. Da circa 20 anni, infatti, il simpaticissimo paziente della dermatologa aveva il corpo ricoperto di escrescenze.

Non si tratta di un ‘semplice’ lipoma o di una innocua cisti, bensì di centinaia e centinaia di bozzi che coprivano completamente il corpo di Mike. Oltre ad avere un’ernia ombelicale che non si era mai fatto curare, il paziente della dermatologa aveva tantissime escrescenze, che non solo sono aumentate nel corso degli anni, ma gli hanno reso man mano la vita impossibile. Oltre a procurargli fastidio e dolore, le protuberanze avevano completamente condizionato il suo stile di vita tanto da renderlo particolarmente timido e chiuso in se stesso. Giunto in un momento della sua vita dove Mike si è reso conto che così non poteva affatto andare avanti, si è armato di buona pazienta ed ha chiesto aiuto alla famosa ed esperta Sandra Lee. Fate molta attenzione, però: durante la sua visita, il paziente riceverà una bruttissima notizia!

Notizia shock per Mike a La dottoressa Pimple Popper: non avrebbe mai voluto saperlo

Così come quello di Tameru, anche il corpo di Mike era completamente ricoperto di escrescenze che lo hanno spinto a chiedere aiuto a La dottoressa Pimple Popper. Cresciuti a partire dal 2003, i bozzi erano sparsi tra braccia, petto, pancia e gambe. Se nel primo caso, però, si trattava di steatocistomi, nel secondo si trattava di lipomi di media grandezza.

Ancora prima di recarsi dalla dottoressa, Mike ha raccontato di aver chiesto aiuto ad un suo amico medico per rimuovere quelli che più gli davano fastidio e che più destavano preoccupazione. I lipomi posizionati sul torso, infatti, gli premevano sia sul costato che sulla spina dorsale e gli sarebbero potuti costare davvero caro. Tuttavia, nonostante la sua fortissima esigenza di sbarazzarsene , il suo amico non è riuscito affatto ad esaudire il suo desiderio. Ci sarà riuscita la dottoressa? Non completamente! Anche a lei, infatti, Mike ha spiegato la sua esigenza di rimuovere completamente i bozzi, ma la dermatologa non ha esaudito la sua richiesta. “Sono molto deluso”, ha spiegato Mike subito dopo la prima visita. Un brutto colpo, quindi, per lui che sperava vivamente che Sandra Lee potesse rimuovergli la maggior parte delle escrescenze.

Nonostante non abbia potuto provvedere alla rimozione delle escrescenze sul torso per via dell’ernia ombelicare, la dottoressa ha eliminato i lipomi su braccia e gambe. Un risultato superlativo, non credete?