Lavorava già in un ristorante, ma era il lavapiatti: dopo Masterchef Nicola ha stravolto la sua vita!

Ai tempi di Masterchef Nicola già lavorava in un ristorante ma era un lavapiatti: dopo il programma ha stravolto la vita, cosa fa oggi.

È proprio vero: Masterchef è uno dei quei programmi che ti cambia totalmente la vita! A darcene la prova non è stato solo il giovanissimo Giorgio, che ai tempi della sua partecipazione al famoso talent di Sky era uno studente d’agraria ed adesso sembrerebbe che faccia tutt’altro, ma è stato proprio il buon Nicola a darcene la conferma!

Quando si è presentato dinanzi ai fornelli di Masterchef per i casting, Nicola ha raccontato di lavorare già in un bar-ristorante, ma di essere il lavapiatti. Il suo lavoro, quindi, il buon Dragani ce l’aveva – anche perché contemporaneamente a questa attività, Nicola affiancava anche quella di musicista – eppure il suo sogno era solo uno: la cucina!

Il quarantunenne di Pescara sognava, infatti, di poter lavorare in una ‘vera’ cucina, che magari fosse tutta sua, e non ha mai perso occasione di poterlo ribadire ai tre giudici. Il primo a rendersi conto del suo talento, è stato proprio Joe Bastianich. “Hai una sensibilità artistica molto forte”, gli ha detto il ‘temutissimo’ volto del programma, lasciandogli chiaramente intendere il suo lasciapassare per la fase successi. Andando avanti, poi, nel talent, Nicola ha avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare anche da Carlo Cracco e Bruno Barbieri. Siete curiosi di sapere che cosa fa oggi?

Cosa fa oggi Nicola dopo Masterchef? Ha stravolto la sua vita!

A differenza di Regina Finocchiaro, Nicola Dragani è stato uno dei quei concorrenti che è quasi giunto alla fine di Masterchef. Giunto ad un passo dalla fase finale del programma, il simpaticissimo quarantunenne di Pescara ha dovuto abbandonare le cucine del famoso talent, ma non il suo sogno di lavorare in una vera e propria cucina. Cosa sappiamo adesso sul suo conto? Sappiamo benissimo che sono trascorsi poco meno di 10 anni dal suo esordio in tv, ma oggi Nicola è riuscita a raggiungere il suo obiettivo? Siamo riusciti a rintracciarlo su Instagram e – dando uno sguardo alla sua bacheca – abbiamo chiaramente inteso che dopo il talent Nicola ha completamente stravolto la sua vita. Non sappiamo esattamente dove lavori, ma guardando le sue foto e i suoi piatti non possiamo fare a meno di notare di quanto sia un livello altissimo di cucina.

A differenza di Andrea Marconetti, il look di Nicola è rimasto identico nel corso degli anni. Ed anche se non ci sono molte foto che ce lo mostrano com’è oggi, sembrerebbe che il buon Dragani non sia affatto cambiato negli anni. Eccolo qui:

Siamo tantissimi contenti per la carriera professionale iniziata da Nicola dopo Masterchef e gli auguriamo un prosieguo pieno di successi.