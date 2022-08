Pamela Prati: “Certe perdite non si superano”, il triste messaggio

Dolorosa e triste perdita per la showgirl Pamela Prati: “Certe perdite non si superano”, ha detto in un’intervista, sconvolta dal dolore

Pamela Prati, la showgirl sconvolta dal dolore per la triste perdita: “Certe perdite non si superano”, ha detto in un’intervista. Scopriamo cosa è successo: il messaggio della triste perdita.

Il suo è un nome ed un volto molto amato sul piccolo schermo. Dagli anni ’90 è sicuramente un personaggio che ha riscosso parecchia risonanza in tv. La ricordate agli esordi agli inizi della sua carriera? L’amatissima showgirl in questi anni è finita ahimè sotto le luci di riflettori a causa del fatidico caso di Mark Caltagirone. Tuttavia, archiviata quella storia, la showgirl ha ripreso in mano la sua vita. Purtroppo, la vita della showgirl è stata segnata da delle dolorosissime perdite che l’hanno purtroppo particolarmente sconvolta. Il più grande dolore provato per la perdita della sua mamma e di sua sorella accompagna adesso l’incontenibile tristezza per un doloroso lutto avvenuto di recente.

Pamela Prati, il triste messaggio e la dolorosa perdita: “Certe perdite non si superano”

Lo scorso 16 Giugno, la vita ha messo Pamela Prati di fronte un dolore incontenibile. La showgirl piange la morte del dolore di suo nipote Alessio che ha messo fine alla sua lotta contro il cancro all’età di 40 anni. Al Settimanale Nuovo, durante un’intervista, la showgirl ha raccontato il dolore per la triste perdita.

Un dolore che sta cercando di attraversare e di superare e che purtroppo si associa a quello vissuto tempo prima che ha portato via alla showgirl la sua mamma e sua sorella. Ma è proprio per loro che oggi cerca di affrontare il dolore ed andare avanti e per la mamma di Alessio, sorella della showgirl alla quale cerca di stare vicino. Proprio come ha raccontato ai microfoni del settimanale: “Non è facile reagire a una tale tragedia, ma devo riuscire a farlo per mia sorella. E’ un modo per dividere il suo dolore con me. Lei non può sopportarlo tutto da sola”. Sono state le parole di Pamela Prati nel raccontare il terribile dolore per la triste perdita.

Alessio ha lasciato la propria famiglia a soli 40 anni. Il cancro lo ha strappato a questa vita lacerando di conseguenza il cuore di chi, accanto a lui, lo amava in maniera incondizionata. Non è facile ora, attraversare e superare il dolore di una perdita così grande. Dolore che va tra l’altro a sommarsi a quello che la showgirl e sua sorella hanno dovuto affrontare in precedenza con la scomparsa della loro mamma e sorella Francesca. La showgirl ha di fatti voluto parlare anche di loro. “A parlare di loro mi si spezza ancora la voce. Il vuoto che ho nel cuore è lacerante, ma cerco di trovare la forza di andare avanti. Certe perdite non si superano“.