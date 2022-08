Ricordate Yigit in Daydreamer? Ecco l’attore oggi in uno scatto mai visto prima

Vi ricordate di Yigit in Daydreamer? Ecco oggi l’attore in uno scatto social che non avete mai visto prima.

Daydreamer è una serie televisiva turca che ha avuto un successo impressionante in Italia e in tutti i paesi dove è stata trasmessa. I telespettatori si sono lasciati travolgere dalla storia d’amore tra Can e Sanem, interpretati rispettivamente dall’attore Can Yaman e da Demet Ozdemir.

La giovane sogna di diventare una scrittrice mentre Can è un fotografo sempre in giro per il mondo che si ritrova nell’azienda della sua famiglia proprio quando Sanem viene assunta. Scatta tutto quasi per caso, i due si ritrovano durante la festa di anniversario dell’attività e per errore, nel buio, l’uomo dà un bacio alla donna, credendo fosse la sua fidanzata. Questa storia d’amore è stata turbata da tanti personaggi, molti hanno cercato di mettere i bastoni fra le ruote, come la mamma del protagonista, la sua ex fidanzata Polen o anche il fratello di quest’ultima, Yigit. Lui è il proprietario della casa editrice che pubblica il libro di Sanem ed è proprio Yigit a far rompere il rapporto tra la giovane e Can.

Infatti la scrittrice crede che il fotografo abbia lanciato il suo testo nel fuoco ma in realtà è stato proprio l’editore. Per questo Divit parte per ritornare dopo diverso tempo. Vi ricordate il personaggio di Yigit? Nella serie lo abbiamo visto con un aspetto formale ed elegante ma com’è oggi l’attore che lo ha interpretato?

Ha interpretato Yigit in Daydreamer: ecco l’attore oggi fuori dal set e in uno scatto social

In Daydreamer ci siamo lasciati coinvolgere dalla bellissima e turbolenta storia d’amore tra Can e Sanem. Un amore che alla fine vedrà il lieto fine ma soltanto dopo aver superato grandi ostacoli. A turbarlo è stato sicuramente anche Yigit, il fratello dell’ex fidanzata del fotografo ed editore di Sanem.

Inizia a provare un forte interesse per la scrittrice tanto da avere ad un certo punto un’ossessione. E’ lui a lanciare il libro nel fuoco ma la colpa cade sul fotografo. Yigit è un personaggio molto interessante ed enigmatico. E’ entrato a far parte della serie a metà percorso ed è uscito di scena qualche puntata prima della fine. Lo abbiamo visto sempre con un aspetto formale e anche quando vestiva più casual quella sua formalità era sempre ben evidente. L’attore che lo ha interpretato è Utku Ates, avete mai avuto la curiosità di vedere com’è fuori dal set?

Eccolo oggi in uno scatto social! A distanza di più di un anno dalla fine di Daydreamer, lo trovate diverso? Non sembra che sia cambiato o che abbia subito qualche cambiamento per vestire i panni dell’editore, a parte il look molto più informale. Voi avete seguito il suo personaggio?