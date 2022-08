In pochissimi l’avranno dimenticata: era la stella di Non è la rai, ma com’è oggi? Sempre splendida!

È diventata la stella di Non è la rai sin da subito, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi dopo anni? Eccola: sempre splendida!

C’è chi non ha mai visto Non è la rai e c’è chi mente. Vero e proprio ‘must’ degli anni ’90, il programma di Gianni Boncompagni è stata tra le trasmissioni più viste di quegli anni. Ed ancora adesso, nonostante siano passati quasi 30 anni dalla sua chiusura, continua ad essere amatissimo.

Sono tantissime le ragazze che si sono alternate a Non è la rai, ma altrettanto numerose sono coloro che hanno saputo riscuotere un’attenzione particolare sin da subito. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato di Cristina Aranci e della sua vita di oggi, ricordata? Tra quelle che, però, hanno saputo ‘spaccare lo schermo’ sin dalla loro prima esibizione, c’è anche lei: la bellissima e giovane Romina Vinciguerra. Era esattamente il 1992 quando la ragazza entrò a far parte del cast fisso del programma nella stessa edizione di Romina Mondello – a proposito, avete visto cosa fa oggi l’attrice? – ma subito catturò tutti. All’epoca divenne la vera e propria stella di Non è la rai, ricordate? Ebbene. Che cosa fa oggi e com’è diventata?

Stella di Non è la rai, ma com’è oggi Romina Vinciguerra?

Entrò a far parte del cast di Non è la rai un anno dopo l’approdo della trasmissione sui canali Mediaset, ma in un vero e proprio batter baleno Romina Vinciguerra conquistò l’attenzione di tutti. Vera e propria stella di Non è la rai, la giovanissima ragazza ha fatto parte del programma per circa due anni, fino al 1994. Nonostante siano passati anni dall’ultima puntata della trasmissione, però, sono in tantissimi coloro che si chiedono che fine abbia fatto oggi. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa nel minimo dettaglio?

Siamo riusciti a rintracciare la bella Romina Vinciguerra su Instagram ed abbiamo constatato la sua ulteriore bellezza. Non sappiamo come sia cambiata la sua vita e che cosa faccia oggi, anche se a quanto pare sembrerebbe essere un’appassionata d’arte, ma non abbiamo potuto fare a meno di notare il suo intramontabile fascino. Guardate un po’ qui:

Sempre bellissima, non credete?

Ricordate le sue compagne di viaggio?

Sono tantissime le ragazze che si sono alternate nel corso delle edizioni di Non è la rai, ma ricordate chi sono state le compagne di viaggio di Romina Vinciguerra? La giovanissima donna, come ricorderete, ha preso parte al famoso programma per ben due edizioni, quelle del 1993/1994 e 1994/1995. Questo, quindi, vuol dire che la dolce Romina ha avuto la possibilità di lavorare con Ambra Angiolini, che assunse le redini del programma nel corso delle ultime due edizioni del programma, Miriana Trevisan, Ilaria Galassi e tante altre splendide donne.