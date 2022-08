Totti e Noemi Bocchi: lei è davvero incinta? Cosa spunta fuori soltanto ora

La rivelazione del Corriere della Sera sulla presunta gravidanza di Noemi Bocchi continua a far discutere, ma qual è la verità?

La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti è sicuramente il ‘gossip’ più succulento dell’estate 2022: fiumi e fiumi d’inchiostro, interi blocchi di trasmissioni televisive e siti grondanti presunti rumors attorno all’ormai ex coppia di coniugi hanno letteralmente monopolizzato l’attenzione mediatica.

Lo sanno bene anche Roberta Capua e Gianluca Semprini che in questa edizione di Estate in diretta dedicano almeno 20 minuti ogni giorno a fare il punto della situazione sulla ‘telenovela’ che sta appassionando l’intero Stivale. Del resto, impossibile non cercare di tenere il passo con i continui aggiornamenti sulla vicenda che non accennano ad arrestarsi. Anzi, sembrano prendere ogni volta una piega sempre più inaspettata.

Non poteva certo passare sotto silenzio, ad esempio, l’indiscrezione riportata dal Corriere della Sera secondo cui Noemi Bocchi sarebbe addirittura in dolce attesa del figlio di Francesco Totti! Un colpo di scena che, sebbene non ci sia alcuna prova concreta che lo dimostri, ha scatenato inevitabilmente grande clamore date le tempistiche. Ne hanno parlato anche a Estate in diretta nel corso della puntata di venerdì 12 agosto per cercare di capirci qualcosa di più.

Noemi Bocchi in dolce attesa? Cosa c’è di vero nella voce circolata in questi giorni

Assieme agli ospiti della puntata ovvero i giornalisti Candida Morvillo (Corriere), Alessio Poeta (Chi Magazine) e Federico Vespa, la showgirl Emanuela Tittocchia e l’amico di Totti Fabrizio Rocca, Semprini e la Capua hanno dedicato la parte finale del programma a questa indiscrezione che ha lasciato tutti di stucco.

Candida Morvillo ha spiegato che la sua collega Giovanna Cavalli ha raccolto queste voci sulla presunta gravidanza e che di confermato non c’è niente. Molto scettico è apparso Poeta che ha liquidato così la faccenda: “Io non ci credo, lo stesso Corriere lo ha definito come un gossip apocrifo. Penso sia solo chiacchiericcio e che quindi sia una cosa infondata”. Federico Vespa ha fatto notare che, trattandosi di un argomento così delicato, il Corriere non avrebbe dovuto divulgare una notizia del genere solo sulla base del ‘sentito dire’. Anche la Tittocchia e la Capua hanno sottolineato che un rumor di questo tipo possa essere di cattivo gusto. Anche secondo Rocca, amico dell’ex capitano giallorosso, quella della gravidanza di Noemi sarebbe una fake news.

A fare chiarezza però, è intervenuta la Morvillo, la quale ha precisato che il Corriere non ha dato una notizia, ma si è limitato soltanto a riportare dei pettegolezzi. “Ed ha pure sottolineato che la Bocchi ha la pancia piatta”, ha aggiunto la giornalista.

Insomma, il mistero si infittisce sempre di più e tutto sembra indicare che non mancheranno altri colpi di scena. Continuate a seguirci per non perdervene neanche uno!