Quasi 20 kg in meno a Vite al Limite, davvero impensabile: oggi è totalmente diversa, clamoroso

Ai tempi di Vite al Limite è dimagrita quasi 20 kg, davvero impensabile: oggi però è totalmente diversa dopo il programma, clamoroso!

Nel corso di questi lunghi mesi, vi abbiamo sempre parlato di trasformazioni sconvolgenti o di record imbattibili. Stavolta, invece, vi racconteremo la storia di un vero e proprio insuccesso. La protagonista di questo nostro articolo, infatti, è stata una di quelle pazienti del dottor Nowzaradan che non è dimagrita tantissimo durante il proprio percorso a Vite al Limite. Pensate, al momento della sua uscita dal programma, la donna era riuscita a perdere quasi 20 kg in meno. Davvero impensabile, non credete?

Rispettare il regime alimentare imposto dal dottor Nowzaradan non è affatto cosa da niente. Se, infatti, si è abituati ad assumere tantissime calorie al giorno e a mangiare tutto quello che capita davanti, si capisce chiaramente che ritornare in forma non è affatto una passeggiata. La storia di questa paziente della nona stagione ce lo conferma. Era entrata a far parte del programma di Real Time con tutte le buone intenzioni per dimagrire, ma non tutto è andato come avrebbe voluto. Dai suoi 280 kg iniziali, infatti, la donna è riuscita a dimagrire solo 18 kg, pesando 262 kg. A distanza di qualche mese dalla sua partecipazione al programma, però, sembrerebbe che la paziente del dottor Now abbia capito quanto sia importante dimagrire e ritornare in forma. Guardate com’è oggi.

Dimagrisce quasi 20 kg a Vite al Limite, poi il colpo di scena: oggi è totalmente diversa

Aveva solo 34 anni al momento della sua partecipazione a Vite al Limite, ma la sua storia le conferiva decisamente qualche anno in più. Alle telecamere del programma, infatti, la paziente del dottor Nowzaradan non solo ha raccontato di essere arrivata a pesare quasi 300 kg per la sua presunta omosessualità, che l’ha fatta soffrire parecchio, ma anche perché vittima di diverse violenze sessuali. Una storia, da come si può chiaramente comprendere, decisamente drammatica. E che ha fortemente condizionato il suo peso. Questa è la storia di Krystal Hall, trentaquattrenne dell’Ohio protagonista della nona edizione del programma.

Come dicevamo, il percorso di Krystal Hall a Vite al Limite non è stato granché. Seppure intenzionata a ritornare in forma, la donna non è riuscita a dimagrire tantissimo, ma quasi 20 kg. Cos’è successo una volta ritornata a casa? Sappiamo davvero poco e niente, ma possiamo affermarvi che ad oggi è completamente diversa. Non sappiamo a quanti chili ammonti la sua rinascita, ma non abbiamo potuto fare a meno di notare è di come Krystal sia realmente dimagrita. Guardatela qui:

Sicuramente il percorso di Krystal Hall a Vite al Limite non è stato soddisfacente e, senza alcun dubbio, dovrà ancora fare molta strada, ma i risultati del suo dimagrimento si vedono tutti, non pensate?