Addio all’amata attrice della famosa soap opera: la tragica notizia addolora tutti

Addio all’amata attrice della famosa soap opera italiana: la tragica notizia ha letteralmente addolorato tutti i telespettatori.

Dopo la notizia della morte di Piero Angela, un’altra sconvolge l’intera comunità: l’amata attrice della famosa soap opera italiana è morta. A darne l’annuncio, è stato uno dei suoi più grandi amici nonché collega, che ha condiviso con lei ben 25 anni di set.

Addio all’amata attrice italiana: una notizia dolorosissima, da come si può chiaramente comprendere, e che ha lasciato tutti i suoi ammiratori nello sconforto. Era da diverso tempo che, purtroppo, la famosa interprete mancava sul set della soap opera, ma mai nessuno avrebbe mai immaginato la sua scomparsa. D’altra parte, in tantissimi si erano affezionati a lei e al suo personaggi e in numerosi si auguravano che molto presto sarebbe ritornare in tv. Di chi parliamo?

Addio all’amata attrice: grave lutto nel cast della soap opera

La notizia della morte dell’amata attrice ha letteralmente sconvolto tutti – proprio come quella della scomparsa della star di Hollywood dopo il drammatico incidente in cui è rimasta coinvolta! Volto apprezzatissimo di un famosa soap opera nostrana, era da diverso tempo che non compariva più sul suo set. Nonostante questo, però, non solo continuava ad essere amatissima da tutto il suo pubblico, ma c’era anche chi sperava vivamente che potesse ritornare da un momento all’altro. Purtroppo, ad oggi, possiamo dirvi che questo non accadrà mai!

Non sappiamo cosa sia successo – anche se sul web si legge che sia scomparsa dopo una lunga malattia – ma possiamo dirvi che Teresa Diacono di Un Posto al Sole è scomparsa nelle scorse ore. La famosa attrice napoletana Carmen Scivittaro è morta all’età di 77 anni ed una carriera alle spalle davvero impressionante. Grande dolore, quindi, per tutti i suoi fan, che l’hanno amata sin dal suo primo giorno sul set di Un posto al sole.

L’annuncio commosso di Alberto Rossi

A condividerne immediatamente la notizia col suo pubblico social, come dicevamo, è stato proprio Alberto Rossi, Michele Saviani ne Un posto al sole. Dapprima con una foto che ritrae la simpaticissima Carmen sorridente ed, in seguito, con una serie di IG Stories, l’attore non ha potuto fare a meno di commentare la tragica notizia, lasciandosi andare a delle parole davvero commoventi. Il suo dolore è visibile ad occhio nudo, ma il suo discorso ci fa chiaramente comprendere quanto Carmen fosse una donna ed un’artista amatissima. “È successo l’inevitabile. Una notizia che non avremmo mai voluto avere”, ha iniziato a dire il buon Rossi al suo pubblico. “Dapprima per motivi di salute di suo fratello e poi i suoi, era da un po’ che non la sentivamo perché lei non voleva che la contattassimo”, ha continuato a dire con le lacrime agli occhi.

“Era una grande artista e professionista. Niente è così”, ha concluso Alberto.