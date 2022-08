Adesso tutte vorranno i capelli così: Elettra Lamborghini lancia un nuovo trend

Elettra Lamborghini ha lanciato un nuovo trend? La bellissima cantante si è mostrata così: tutte vorranno i capelli così!

Le giornate al mare ed in piscina in completo relax per Elettra Lamborghini si alternano a giornate di duro lavoro ma anche tanto divertimento. C’è da dirlo, la prima a divertirsi su quel palcoscenico è proprio lei. Impegnata in questa calda estate con il suo tour estivo in giro per la bella Italia, la bellissima cantante ci ha stupiti di volta in volta con look che hanno certamente catturato la nostra attenzione.

Una bellezza che spacca lo schermo, Elettra Lamborghini è davvero splendida. L’abbiamo vista sfoggiare i look più audaci e stravaganti in questi mesi di tour in cui ha esordito anche, e diremo ovviamente, con il suo tormentone estivo. Di fatti non poteva essere diversamente. Dopo le hiit estive degli anni precedenti, non poteva che stupirci, conquistarci, farci cantare e ballare su un nuovo pezzo estivo che l’ha vista cantare insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo, Caramello. E proprio in fatto di look, ecco che l’amatissima regina del twerk ci stupisce con nuovo hair look davvero stupefacente: tutte lo vogliono! Ecco come si è mostrata l’amatissima cantante.

Elettra Lamborghini lancia un nuovo hair trend: tutte vogliono i capelli così

Di settimana in settimana, questo periodo estivo è stato per Elettra Lamborghini ricco di incontri con i fan. Il tour musicale ha portato la cantante ad esibirsi sui diversi palcoscenici, mostrandosi in ogni esibizione più bella e più in forma che mai. L’amatissima Twerking queen nella sua ultima esibizione ci ha stupiti e conquistati tutti con un hair look tutto nuovo. Con un caschetto color ‘caramello’ abbinato al suo sexy outfit, la bellissima Elettra Lamborghini si è mostrata così:

Eh beh se qui c’è qualcuno che osa, questa è proprio Elettra Lamborghini. Dai capelli color arcobaleno, all’acconciatura con extension dalla chioma rosa e poi quella Lilla, Elettra Lamborghini lancia trend a più non posso. Questa è stata la volta della chioma abbinata all’ultimo outfit indossato in occasione dell’esibizione nella meravigliosa località pugliese, Gallipoli. Ebbene, è proprio il suo hair look a stupire. Un castano dai toni caldi colora un delizioso caschetto. Un taglio che di questi ultimi tempi va parecchio di moda non trovate?