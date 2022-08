Alba Parietti lancia un nuovo trend con i pantaloni trasparenti e brillantinati

Alba Parietti lancia un nuovo trend: indossa dei pantaloni trasparenti e brillantinati e fa impazzire tutto il suo pubblico social.

Chi lo dice che i trend di questa estate riguardano solo unghie, manicure e costumi? C’è chi non perde occasione di poter catturare gli occhi su di sé per gli outfit mostrati. Non parliamo solo di Mahmood, che diversi mesi fa ha incantato tutti con la sua maglia nuova di zecca, ma anche Alba Parietti. Avete visto qualche giorno fa come si è mostrata l’amata conduttrice?

Un’estate all’insegna dell’amore – dopo anni, infatti, Alba Parietti ha ritrovato il sorriso accanto un uomo – ma anche dello stile. Attivissima sul suo canale Instagram ufficiale, la conduttrice ed opinionista è solita intrattenere i suoi sostenitori e renderli partecipi della sua vita. Qualche settimana fa – prima di potersi sbizzarrire e divertire durante una serata tutta rock and roll – la bella Parietti ha mostrato il suo outfit, conquistando l’attenzione di tutti per il suo trend. Bella più che mai, Alba si mostra ai suoi sostenitori con indosso una canotta nera e dei pantaloni trasparenti e brillantinati. Insomma, una vera e propria visione celestiale per i suoi ammiratori. Siete curiosi, però, di vedere come si è mostrata al suo pubblico? Vi assicuriamo: ne uscirete decisamente matti!

Alba Parietti lancia un nuovo trend: tutti vorranno questi pantaloni

Sono tantissimi i Vip nostrani che adorano mostrare ai loro sostenitori i loro look ed outfit, lanciando dei veri e propri trend. Qualche tempo fa, l’ha fatto anche Alba Parietti e, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto impazzire tutti. Era in vacanza ad Ibiza – sua isola del cuore dove ha una casa da urlo – quando l’amatissima conduttrice prima di godersi una serata all’insegna del divertimento si è concessa qualche piccolo selfie. Come al solito, la Parietti ha conquistato l’attenzione di tutti per via della sua bellezza, ma anche il suo look non è assolutamente passato inosservato.

Quest’estate è stata davvero particolare dal punto di vista della ‘moda’. C’è chi ha saputo catturare l’attenzione dei riflettori per il costume indossato a mare – proprio come ha fatto Federica Nargi sulla spiaggia – e chi, invece, è riuscito ugualmente a farlo per via dei suoi look. Ne è la prova Alba Parietti, che con questa pantaloni trasparenti e brillantanati si è ha lanciato un vero e proprio trend. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo! A corredo dello scatto, infatti, sono giunti tantissimi commenti che ci fanno chiaramente intendere che la maggior parte dei suoi sostenitori è letteralmente andata su di giri per i pantaloni sfoggiati.

Davvero deliziosi, non credete? Se in queste sere d’estate, volete osare col look e fare bella figura, non potete non indossare questi pantaloni. Sarete sicuramente le regine della serata!