“Quando sarà famoso mi lascerà”: la conduttrice parla così del suo fidanzato

L’amatissima conduttrice ha parlato del suo fidanzato non famoso e si è lasciata andare ad una rivelazione incredibile: cosa ha detto.

Ha da poco ritrovato l’amore dopo la fine del suo matrimonio, ma la conduttrice tv ha ribadito più volte di voler andare coi piedi di piombo. Lui è molto più giovane di lei e non appartiene affatto al mondo dello spettacolo, eppure lei è certa che – appena diventato famoso – il suo fidanzato la lascerà.

C’è chi si innamora di personaggi noti al pubblico italiano o inizia dei flirt con volti conosciutissimi alla cronaca rosa – proprio come Elisabetta Gregoraci secondo Di Più Tv – e chi, invece, sceglie di iniziare una relazione con qualcuno che non appartiene affatto al mondo dello showbiz nostrano. È proprio l’esempio di questa amatissima conduttrice tv, che – terminato il suo matrimonio con un famoso attore italiano – ha aperto il suo cuore ad un modello campano. I due, stando a quanto si apprende da una sua intervista a Vanity Fair, si sarebbe conosciuti su Instagram e – dopo una serie di messaggi – si sono incontrati e mai più lasciati.

Seppure sia molto presto da questo aitante ragazzo, la conduttrice preferisce andare coi piede di piombo, definendo il suo rapporto come ancora in costruzione. Avete già capito di chi stiamo parlando? Proprio recentemente, l’abbiamo vista ed ammirata sul piccolo schermo in tutta la sua bellezza.

La conduttrice parla del suo fidanzato: cosa ha rivelato su di lui

Solo da qualche mese è stata svelata l’identità del nuovo fidanzato della famosa conduttrice, eppure già qualche tempo fa la diretta interessata ne aveva parlato nello studio di Verissimo, mostrando la sua felicità. A distanza di quasi due anni dalla fine del suo matrimonio, il volto noto tv ha accanto un giovanissimo ragazzo che non appartiene affatto al mondo della tv e che ha fatto di tutto per conquistarlo. Parliamo proprio di lei: Andrea Delogu!

La differenza d’età tra Andrea Delogu e il suo fidanzato Luigi Bruno è piuttosto notevole, eppure questo sembrerebbe non essere affatto un limite per la coppia. I due, infatti, sembrerebbero condividere parecchio insieme. E, proprio recentemente, si sono concessi una rilassante vacanza.

Ancora prima di svelare la sua identità, Andrea Delogu aveva parlato del suo nuovo compagno a Verissimo, rivelando quanto le intenzioni del giovane ragazzo fossero quello di conoscerla a 360 gradi. Lui, come dicevamo, svolge la professione di modello ed è ‘sconosciuto’ al mondo dello spettacolo. La conduttrice tv, però, è convinta che se mai dovesse diventare famoso, sarà pronto a mollarla. “Quando sarà famoso vorrà una della sua età e mi lascerà”, ha detto sorridendo.

Seppure Andrea ne sia certi, noi siamo convinti che non sia affatto così!