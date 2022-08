È finita la storia d’amore per l’ex concorrente del Grande Fratello: perché si sono lasciati

L’ex volto del Grande Fratello ha annunciato su Instagram che lei e il compagno si sono lasciati: ecco il perché della drastica decisione.

Ha colto tutti di sorpresa la notizia, comunicata dall’ex protagonista del Grande Fratello in persona, della fine della sua storia d’amore. Attraverso alcune storie Instagram, l’ex gieffina ha fatto sapere che dopo due anni è tornata single. “Era una favola ma purtroppo ho dovuto tagliare, chiudere questo bellissimo libro”, ha detto lasciando a bocca aperta i fan.

Sì, perché la relazione tra lei e il famoso sportivo sembrava davvero procedere a gonfie vele e i due erano sempre apparsi felicissimi insieme. Si erano conosciuti durante l’estate del 2020: lei si trovava in vacanza ad Ibiza quando vide per la prima volta il profilo social di lui rimanendone molto colpita. Tanto da decidersi a smuovere le acque per prima mettendo dei like ad alcune foto.

Il primo incontro dal vivo è poi avvenuto in Italia e per entrambi si è accesa subito la fiamma della passione. Già in passato la bella ex concorrente dello storico reality di Canale 5 era stata legata ad un altro atleta della stessa disciplina dopo la fine del matrimonio con un noto ex tronista di Uomini e Donne da cui ha avuto la sua unica figlia, oggi dodicenne. Capito di chi parliamo, vero?

L’ex del Grande Fratello torna single e spiega perché lei ed il compagno si sono lasciati

Per capire chi è la protagonista di questa rottura sentimentale dovete tornare con la mente alle edizioni nip del Grande Fratello. Era il lontano 2007 e lei partecipava alla settima edizione del programma all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Da sempre dotata di grande stile e personalità, nella casa più spiata d’Italia la bionda ex concorrente ebbe una storia con Milo Coretti, vincitore di quella stagione.

A questo punto, non possiamo che riferirci proprio a lei, Guendalina Canessa! Dopo la chiusura con l’ex tronista Daniele Interrante, la bella 40enne voltò pagina con il cestista Pietro Aradori col quale ha formato una coppia fino al 2017. Come dicevamo da due anni aveva intrapreso una storia con un altro giocatore di basket ovvero Claudio Tommasini, ma anche stavolta non c’è stato il lieto fine.

“Una storia molto pulita, molto onesta, molto sincera, nessun tradimento ne da parte mia ne da parte sua”, ha detto la Canessa su Instagram. A spingere l’ex coppia a dividere le rispettive strade sono stati gli obiettivi differenti che ciascuno aveva per il futuro: “Vuole dei figli tutti suoi e io no. Lo so che potrò sembrare magari egoista, io non sento questa necessità, non sento questo bisogno. Io avevo un sogno, sognavo una figlia femmina e quella figlia l’ho avuta”, ha confessato apertamente ai follower.

A voi piacevano insieme Guendalina e Claudio?