Emilio Fede ha preso una decisione ben precisa: cosa ha fatto

Emilio Fede ha ricevuto una proposta inaspettata che lo ha spinto a prendere una decisione: sapete cosa ha fatto? Incredibile!

Al suo nome è legata una grande fetta di storia del giornalismo e della storia televisiva italiani: classe 1931, Emilio Fede è stato direttore del Tg1 agli inizi degli anni ’80, tra l’89 e il ’91 a Videonews, poi a Studio Aperto fino all’esperienza durata ben vent’anni (dal 1992 al 2012) come direttore del Tg4.

Questi ultimi anni non sono stati affatto semplici per Fede: il giornalista ha dovuto affrontare la condanna definitiva al processo ‘Ruby-bis’ nell’ambito del quale si è sempre dichiarato innocente; nel 2021 ha poi subito il grave lutto per la morte di sua moglie Diana De Feo; le sue condizioni di salute sono peggiorate molto a causa di una brutta caduta per la quale fu ricoverato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano. Tra l’altro, ha dovuto anche fare i conti con il Covid, che però è riuscito a sconfiggere brillantemente.

Per molto tempo non lo abbiamo più rivisto in tv, ma pochi mesi fa c’è stato un colpo di scena per lui, che certamente non si aspettava una novità del genere a 90 anni compiuti! Tutto è partito da una proposta che lo ha emozionato talmente tanto da commuoversi. Vi raccontiamo cos’è successo!

Emilio Fede, la sua decisione ha colpito tutti: nessuno se lo sarebbe aspettato

Dovete sapere che più di due mesi fa, l’ex direttore del Tg4 è tornato in televisione. Invitato come ospite nel talk-show Punti di vista, condotto da Kevin Dellino su Go-Tv (canale 68) ogni lunedì a partire dallo scorso 6 giugno. E’ stato proprio il presentatore a fargli la proposta di prendere parte a tutte le puntate del programma che andrà in onda per tutta l’estate e Fede ha accettato entusiasta.

Intervistato dal settimanale Chi, il giornalista ha spiegato ha ripercorso i momenti più intensi della sua lunga carriera tra cui ci sono sicuramente quello dello scoppio della guerra in Iraq e quello della morte di Alfredino Rampi, il bambino caduto in un pozzo nel lontano giugno del 1981. “Dopo ore di diretta, con la folla in preghiera e i riflettori accesi, si pensava di poterlo salvare. E, invece, cadde ancora più giù. ‘Muoio!’ urlò”, racconta.

Emilio Fede ha poi spiegato cosa significhi per lui questo ritorno in tv. Ha paragonato la luce dei riflettori a quella che si accende “dopo una lunga dormita e un sonno agitato di ricordi. Ho aperto gli occhi e hanno brillato, mi sono guardato intorno ed ero in uno studio televisivo”, ha detto ancora carico di emozione.

Non poteva mancare un pensiero per la sua adorata moglie: “Quando guardo le stelle la sera la vedo camminare e ce n’è sempre una che sembra si fermi, è la mia Diana”, ha detto sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Complimenti ad Emilio Fede che, nonostante tutte le avversità affrontate, continua ad amare tantissimo la vita.