L’ex Ken umano ce l’ha fatta: adesso è diventato Barbie, com’è ora

Si è sottoposto a ben 90 interventi, ma adesso il Ken Umano è diventato Barbie: avete visto com’è ora? Stenterete a crederci.

C’è chi sceglie di sottoporsi alla chirurgia estetica per ‘correggere’ qualche piccolo difetto fisico – come la figlia del famoso attore hollywoodiano – e chi, invece, lo fa per essere tutt’altra persona. In molti si ricorderanno di lui: parliamo di Rodrigo Alves, l’ex Ken Umano.

Oggi l’ex Ken Umano ce l’ha fatta e- dopo ben 90 operazioni chirurgiche – è riuscito a raggiungere il suo obiettivo: è diventato una Barbie. Prima di mostrarvi com’è diventato ora, però, è necessario capire la sua storia!

Risale a tantissimi anni fa la prima apparizione televisiva di Rodrigo Alves. All’epoca del suo debutto in tv, infatti, il modello brasiliano non perdeva occasione di raccontare le diverse e numerose operazioni a cui si era sottoposto per assomigliare al fidanzato della ‘famosa’ Barbie. A partire dal trapianto dei capelli fino a liposuzione, addominali scolpiti e molto altro ancora, il buon Alves si è sottoposto a diversi interventi per assumere le sembianze del Ken Umano. Non sappiamo cosa sia successo da un momento all’altro, ma – dopo essere riuscito ad ottenere il suo obiettivo – Rodrigo se n’è prefissato un altro: diventare donna ed assomigliare a Barbie. Un colpo di scena impressionante, che all’epoca fece parecchio scalpore! A distanza di tempo da questa sua rivelazione, Rodrigo ha ultimato la sua transizione. Ed oggi è diventato a tutti gli effetti una Barbie. Avete visto com’è ora?

Il Ken umano è diventato una Barbie: avete visto com’è ora?

Nei mesi scorsi il Ken umano aveva annunciato la sua volontà di diventare una Barbie, ma solo adesso è riuscito a completare la sua trasformazione. A distanza di mesi dalla sua ultima apparizione in tv, il modello Rodrigo Alves è ritornato a farsi vedere sul piccolo schermo. È proprio nel famoso programma “This morning” che il giovane brasiliano ha mostrato la sua completa transizione in Barbie, lasciando tutti senza parole.

Dopo ben 90 operazioni chirurgiche e 1 milioni di sterline spese, Rodrigo Alves ha raggiunto il suo obiettivo e non ha potuto fare a meno di mostrarlo al suo pubblico. È proprio nel programma This Morning, infatti, che il modello brasiliano ha mostrato i risultati di tutti gli interventi svolti fino ad adesso, non perdendo occasione di rivelare quanto sia soddisfatto. “Penso di avere un bell’aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio ringrazio Dio”, ha detto l’ex Ken umano. Siete curiosi di sapere anche voi come si mostra ora? Dimenticatevelo con capelli corti, oggi è totalmente diverso:

Insomma, una trasformazione davvero impressionante. Ad oggi, però, sembrerebbe che il buon Rodrigo non possa più procedere oltre con le operazioni, soprattutto al naso.