Giulia De Lellis sceglie per le unghie una tonalità chiara: la nuova manicure emana molta luminosità

Giulia De Lellis mostra la nuova manicure: è molto semplice e allo stesso tempo luminosissima, a voi piace così?

Giulia De Lellis è diventata popolare in seguito alla partecipazione a Uomini e donne. L’esperienza si concluse con il lieto fine, Andrea Damante, allora tronista, la scelse. La coppia è stata per alcuni anni insieme per poi allontanarsi. In questi ultimi anni sono tornati insieme ma è arrivata una nuova e definitiva rottura.

Adesso entrambi sono innamorati. Giulia è fidanzata con Carlo Beretta. Sono tantissime le foto che pubblica sui social insieme al suo compagno. Dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi è riuscita a creare un ‘mondo’, si è affermata sui social e nell’ambito della moda. L’influencer sul suo canale instagram mostra a coloro che la seguono cosa fa nelle sue giornate e i tanti progetti in ballo. Più di un mese fa ha dovuto staccarsi dagli impegni perchè aveva contratto il covid.

Lei stessa spiegò che lo aveva preso in una forma molto aggressiva e di essere stata molto male. Fortunatamente adesso sta bene e appena dopo la guarigione è tornata ai suoi impegni. A lei piace interagire con i follower, parla spesso con loro attraverso le sue storie instagram, mostra gli outfit e i prodotti che utilizza per il corpo e il viso. Nelle sue ultime ig ha fatto vedere la sua nuova manicure, semplice e molto luminosa.

Giulia De Lellis, avete visto la sua nuova manicure? Ha scelto una tonalità chiara

Giulia De Lellis è seguita sui social da oltre 5 milioni di follower, un numero considerevole e questo ci fa pensare che visto il seguito così alto tutto quello che condivide non passi mai inosservato. Nelle ultime settimane tra impegni e tanto lavoro è riuscita a ritagliarsi un po’ di tempo per trascorrere qualche giorno di relax.

Per l’occasione Giulia ha sfoggiato dei bikini molto belli, di colori diversi ma anche gli outfit per le uscite e per la sera lasciano tutti a bocca aperta. Per esempio per un evento ha indossato un abito bianco lungo, con piccole arricciature su tutto il vestito che le donava moltissimo: è bella da togliere il fiato. Per l’acconciatura ha tirato i capelli all’indietro e ha scelto una lunga coda. Ha inoltre abbinato una borsetta sul bianco argento di forma rotonda che brilla tantissimo. Tra le sue ultime storie instagram invece ha pubblicato dei video di pochi secondi in cui ha mostrato la sua nuova manicure.

Giulia ha scelto uno smalto per le unghie semplice, la tonalità è chiara e allo stesso tempo molto luminosa. E’ un colore che si usa spesso, sia in inverno che in estate, ovviamente dipende anche dai gusti personali. A voi piace la sua nuova manicure?