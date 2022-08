Si è licenziata dalla Rai: “Non sono più schiava di qualcuno”

Si è licenziata dalla Rai dopo anni e adesso dice: “Non sono più schiava di qualcuno”.

Per tanti anni, circa 23, ha lavorato con l’azienda Rai svolgendo il ruolo di giornalista e conduttrice. Ad un certo punto però ha sentito il bisogno di staccarsi, di non essere più schiava di nessuno: “In fondo che te ne fai dei soldi se non hai tempo per spenderli e sei sempre stressata?”.

In un’intervista a Fanpage.it ha raccontato che ha avuto la possibilità di fare il lavoro che sognava, ha conosciuto tante persone e mondi diversi ed è riuscita ad acquisire grande popolarità, arrivata grazie alla sua presenza fissa sul piccolo schermo. Ma dopo anni, ad un certo punto ha compreso che aveva fatto tutto quello che poteva fare: “Sentivo che se fossi rimasta avrei perso tempo prezioso”.

Si sentiva legata ad un posto fisso, ad orari, ad un capo che le diceva cosa fare. Si è fermata e ad un certo punto ha detto basta, si è licenziata.

Dopo anni in Rai si è licenziata, adesso dice: “Non sono più schiava di nessuno”

Ha lavorato in Rai per tantissimi anni, in un’intervista a Fanpage ha raccontato di avere avuto la grande possibilità di fare quello che sognava, la giornalista sportiva. Ha conosciuto tante persone e mondi differenti e ha avuto così l’opportunità di farsi conoscere al pubblico.

Si sentiva legata ad un posto fisso, ad orari e ad un capo che le diceva cosa fare: “Ho detto basta e mi sono licenziata. Avevo 47 anni”, racconta Federica Balestrieri a Fanpage.it. Per anni l’abbiamo vista nel ruolo di giornalista sportiva, raccontava di Formula 1, poi per 7 anni ha condotto il programma Pole Position e successivamente ha scelto di passare al TG 1 per occuparsi di un altro tipo di giornalismo, ha parlato di moda, costume e società. Ad un certo punto ha capito che aveva fatto in Rai tutto quello che poteva e ha deciso di licenziarsi: “Ho deciso di riappropriami della mia vita, essere più libera e non essere schiava del lavoro”.

Ecco, ma che cosa fa oggi Federica? L’ex volto della Rai ha raccontato che all’inizio si occupava della Onlus che aveva fondato, Riscatti. Poi è partita per l’India ma non aveva una idea precisa su cosa fare: “Avevo una vaga idea di produrre qualcosa, ho comprato dei tessuti, li ho portati da un sarto e abbiamo fatto un pantalone, una gonna, una giacca e un vestito”, racconta. Ha moltiplicato questi 4 capi per 50 pezzi e una volta tornata in Italia li ha venduti in un pomeriggio a delle amiche. L’ex giornalista ha capito che piacevano e così ha deciso di dare vita alla sua attività che oggi è in continua crescita.

Adesso Federica Balestrieri dice: “Non sono chiava di qualcuno che mi dice che cosa devo fare, quando lo devo fare. Mi sono sottratta a certe dinamiche di potere”.