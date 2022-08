Mare fuori, cos’è successo: gli attori della serie possono festeggiare seriamente

Mare fuori, gli attori della serie possono continuare a festeggiare: ecco il motivo.

Mare Fuori è una serie televisiva italiana creata da Cristiana Farina e Maurizio Careddu. La prima volta è stata trasmessa in prima serata su rai 2 il 23 settembre 2020. La trama si concentra intorno alle storie di un gruppo di ragazzi che si trovano nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli.

Da quando ha esordito sul piccolo schermo abbiamo avuto modo di conoscere i giovani attori che ne fanno parte, come Carolina Crescentini nei panni di Paola Vinci, Massimo Recano interpreta Massimo Esposito, Valentina Romani è Naditza, Nicolas Maupas veste i panni di Filippo Ferrari ‘o Chiattillo, Massimiliano Caiazzo interpreta Carmine Di Salvo ‘O Piecuro’, Ar Tem è Pino, e ancora l’attore Domenico Cuomo, Serena De Ferrari, Matteo Paolillo, Antonio Orefice, Giacomo Giorgio, Nicolò Galasso, Serena Codato, India Santella, Clotilde Esposito, Antonio D’Aquino, Agostino Chiummariello, Anna Ammirati, Vincenzo Ferrera e tantissimi altri nomi. Il cast è formato da un gruppo di attori e attrici che hanno conquistato i telespettatori.

Quando Mare fuori è approdata su Rai 2 non ha subito riscontrato grandi ascolti ma con la messa in onda degli episodi la serie ha percorso una strada tutta in salita, spesso superando anche il milione e mezzo di spettatori. Adesso è arrivata una nuova notizia: gli attori della serie possono continuare a festeggiare.

Mare Fuori, cos’è successo negli ultimi mesi: gli attori della serie possono festeggiare seriamente

La serie Mare Fuori ha esordito in prima serata a settembre del 2020. La prima volta che fu trasmessa non spiccò il volo e soltanto dopo la messa in onda dei successivi episodi gli ascolti iniziarono a crescere tanto da superare un milione e mezzo di spettatori.

Il riscontro da parte del pubblico ha fatto sì che ci fosse anche la seconda stagione, iniziata come la prima con ascolti non molto elevati. Nel corso delle puntate lo share cresce e con l’ultima puntata spicca letteralmente il volo. Vengono così confermate dalla rai la terza e la quarta stagione. Negli ultimi mesi gli attori del cast sono stati accolti da una grande popolarità e oggi possono nuovamente festeggiare. Infatti nel 2022 i diritti sono stati acquistati da Beta Film per la distribuzione internazionale e sono stati fatti accordi con reti di altri paesi. Gli ultimi due mesi hanno visto in atto un’altra importante novità per i protagonisti di Mare fuori, la serie continua ad espandersi sempre di più diventando un vero fenomeno.

Infatti nel giugno del 2022 è arrivata su Netflix e anche sulla piattaforma sta riscontrando un clamoroso successo. Chi non ha seguito la trama sulla rai una volta che è approdata sul canale ha sentito il bisogno di scoprire e di immergersi nelle vicende portate in scena. Oggi Mare Fuori è una delle serie degli ultimi anni più seguita.