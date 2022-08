Totti e Noemi Bocchi, l’indiscrezione è sulla bocca di tutti: cosa si vocifera

Totti e Noemi Bocchi, arriva una nuova indiscrezione: cosa si vocifera nelle ultime ore.

Sono settimane che non si parla d’altro, la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti ha spiazzato il pubblico. La conduttrice de L’isola dei famosi lo ha annunciato per prima, spiegando che dopo 17 anni insieme e tre splendidi figli il matrimonio era giunto alla fine. Subito dopo sono arrivate le parole di Totti.

Nel messaggio diceva che aveva cercato di salvare il suo matrimonio ma ormai era inevitabile la separazione. Dopo l’annuncio Ilary è volata in Tanzania lontana dal gossip invece le prime immagini in cui è apparso l’ex capitano della Roma lo hanno ripreso mentre giocava a padel. In queste settimane sono stati rivelati dettagli scottanti. Ormai è noto che Totti avrebbe un’altra donna nella sua vita, Noemi Bocchi. I due sono stati paparazzati insieme più volte.

Il settimanale Chi ha per esempio svelato che la conduttrice avrebbe scoperto tutto quasi per caso. Quando Dagospia lanciò all’inizio del 2022 la bomba lei smentì categoricamente a Verissimo. Soltanto nei mesi successivi, sempre secondo quanto riportato dal settimanale, sarebbero sorti i dubbi. Sua figlia Isabel di ritorno a casa con Totti le avrebbe raccontato di aver conosciuto nuovi amichetti, figli in realtà proprio di Noemi. A questo punto Ilary avrebbe deciso di assumere un investigatore privato. Adesso, il Messaggero ha riportato un nuovo dettaglio nella relazione tra Francesco e Noemi.

Totti e Noemi Bocchi, non si parla d’altro: l’indiscrezione è sulla bocca di tutti, cosa si vocifera

Dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi, Totti è stato più volte paparazzato nei pressi della casa di Noemi Bocchi e anche in altri luoghi. Sarebbe lei la nuova fiamma dell’ex capitano della Roma. Secondo quanto riportato da vari giornali i due si frequenterebbero dall’anno scorso.

Soltanto negli ultimi mesi Ilary avrebbe scoperto tutto. In queste settimane sono emersi dettagli scottanti, Il corriere della sera ha parlato addirittura di una gravidanza di Noemi dato che l’avevano vista entrare in una clinica privata. Adesso è arrivata una nuova indiscrezione su questo rapporto. A riportarla è stato Il Messaggero che ha fatto sapere di un probabile accordo tra l’ex capitano della Roma e Noemi: ma di cosa si tratta?

A quanto pare, i due avrebbero stabilito un patto, ovvero mantenere segreta la loro relazione almeno fino a quando le pratiche della separazione con Ilary non saranno portate a termine. Soltanto quando questa sarà messa nera su bianco Noemi e Totti usciranno allo scoperto. Sta di fatto che, al momento, sempre secondo quanto riportato da Il Messaggero, le pratiche sembrerebbero essere ancora in alto mare. Ilary e Totti avrebbero optato per una separazione lampo ma è possibile che il procedimento riprendi dopo l’estate. Ovviamente queste sono solo indiscrezioni e bisogna prenderle con le pinze.