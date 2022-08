La verità su Fabio Fazio: quello che nessuno conosce sul conduttore tv

Fabio Fazio è un conduttore amatissimo, ma nessuno dei suoi ammiratori conosce questa verità: arriva una rivelazione inaspettata.

Tra i tantissimi conduttori che si alternano sui nostri piccoli schermi, Fabio Fazio è tra quelli che più vanta di un successo assoluto. Colonna portante di Che tempo che fa, in onda nuovamente su Rai Tre a partire da Settembre prossimo, il famoso produttore ed autore dispone di una grande fetta di ammiratori.

Vi è mai capitato di provare una certa stima per un volto tv, ma di non conoscerlo a fondo? Siamo certi, ad esempio, che non tutti conoscono a cosa si dedica Gerry Scotti oltre alla sua carriera televisiva. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Pensate di conoscere Fabio Fazio alla perfezione? Ne siamo certi: assolutamente no! Seppure il suo successo sia spudorato, siamo consapevoli che non tutti lo conoscono a trecentosessanta gradi. Proprio recentemente, ad esempio, è stato svelata una verità sul suo conto che in pochissimi immaginano o sanno. Una rivelazione del tutto inaspettata, ve lo assicuriamo, che conferma quanto moltissime volte dietro ad un personaggio tv si ‘nasconda’ molto altro ancora. Pronti a saperne di più?

Fabio Fazio, la verità che in pochissimo conoscono: cosa è stato detto

Se lavorare con Maria De Filippi – come raccontato da una persona vicinissima alla conduttrice televisiva nonché suo stretto collaboratore per diversi anni – è qualcosa che ti forma dall’inizio alla fine, si può dire lo stesso di Fabio Fazio? Questo non ci è dato saperlo, ma – stando a quanto si apprende dalle rivelazione di un autore tv che l’ha visto ‘nascere’ come volto televisivo – sembrerebbe che dietro all’immagine del conduttore che tutti noi conosciamo si nasconda un’altra verità.

A parlare è Bruno Voglino, storico autore tv, al Venerdì di Repubblica. “È un finto buono. Ha uno stile garbato, certo, a volte forse ossequioso, ma è un uomo durissimo”, ha detto il buon Voglino. Sottolineando, infine, una caratteristica tipica di Fabio Fazio: “Sa quello che vuole”. L’avreste mai immaginato?

Qual è il suo titolo di studio?

È un conduttore amatissimo ed è stato la colonna portante di tanti programmi di successo, ma siete curiosi di sapere qual è il titolo di studio di Fabio Fazio? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il suo debutto sul piccolo schermo sia avvenuto nel 1982 come imitatore nel programma ‘Black out’. Prima di questo, però, il buon Fazio ha portate a termine il suo percorso scolastico. Sul web, si legge che – dopo aver conseguito il diploma classico – Fabio si sia iscritto all’università di Lettere e Filosofia ed abbia conseguito il titolo finale a questo indirizzo, scrivendo una tesi di laurea sui cantautori italiani.

Insomma, sembrerebbe proprio che Fabio Fazio sia un uomo dalle mille scoperte, non credete?