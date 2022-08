Irriconoscibile dopo Vite al Limite: stenterete a credere che sia proprio lei, clamoroso!

Dopo Vite al Limite è irriconoscibile: clamoroso, stenterete a credere che sia proprio lei oggi, una trasformazione da brividi.

Di trasformazioni superlative ce ne sono state nel corso di queste diverse edizioni di Vite al Limite, ma mai nessuna è stata così sconvolgente quanto quella di questa giovanissima paziente del dottor Nowzaradan. Fattasi conoscere dal pubblico del programma nel corso della sua sesta stagione, la dolce trentaduenne aveva un disperato bisogno di dimagrire. La sua storia, purtroppo, non era delle migliori e i suoi chili erano decisamente di troppo.

Quante volte ci è capitato di raccontarvi storie di pazienti che riescono a dimagrire in un vero e proprio batter baleno? Certo, anche chi ha dato vita ad un percorso shock, è stato protagonista di parecchi alti e bassi. Il risultato finale ottenuto, però, ha sconvolto letteralmente tutti. È il caso, ad esempio, di Justin McSwain, che oggi è ancora più irriconoscibile rispetto a come è uscito dal programma. Anche la protagonista di questo nostro articolo, però, non è affatto da meno. Al pubblico di Vite al Limite, infatti, la giovane si è fatta conoscere con i suoi quasi 300 kg, ma quando è uscita dalla clinica l’ha fatto con più di 100 kg n meno. Guardatela com’è diventata oggi, stenterete a credere che sia lei: è irriconoscibile, davvero clamoroso!

Farete difficoltà a credere che sia lei dopo Vite al Limite: è irriconoscibile, clamoroso

Un percorso davvero sensazionale, quello portato a termine dalla giovanissima paziente del dottor Nowzaradan nel corso della sesta stagione di Vite al Limite. E che, senza alcun dubbio, sarà indimenticabile per tutti gli amanti del programma. La donna, infatti, era entrata a far parte della clinica di Houston con ben 282 kg, ma seguendo rigorosamente la dieta del medico chirurgo iraniano ne è uscita fortemente cambiata. Certo, come dicevamo precedentemente, i momenti di sconforto non sono affatto mancati. D’altra parte, è giusto che sia così. Quello che, però, conta è che il suo percorso le è servito tantissimo. Pensate, è dimagrita esattamente 85 kg!

Vi state chiedendo anche voi di chi parliamo? La risposta è semplicissima: di Alicia Kirgan, protagonista della sesta stagione di Vite al Limite. Come dicevamo, la donna è diventata una delle pazienti del dottor Nowzaradan con 282 kg, ma ne è uscita con 197 kg. Un dimagrimento che non ha nulla a che vedere con quello di Melissa Morris, ma che ha ugualmente soddisfatto il buon Younan.

La storia di Alicia

Ovviamente, ci penseremo noi a mostrarvi com’è diventata oggi. Prima di farlo, però, vogliamo ripercorrere brevemente la sua storia. Sembrerebbe che Alicia abbia iniziato questo attaccamento al cibo per via della sua pregressa situazione familiare. Figlia di genitori violenti, la Kirgan ha dovuto fare i conti con i problemi d’alcol di suo padre, sfogando il suo dolore nel gelato.

Una storia decisamente drammatica, che l’ha spinta ad ingrassare sempre di più. Oggi com’è diventata? Guardatela qui, è decisamente irriconoscibile.

L’avreste mai riconosciuta?