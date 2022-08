Alba Parietti in costume per il selfie allo specchio: “Senza filtri né ritocco”

L’aver superato i 60 non impedisce ad Alba Parietti di mostrarsi orgogliosa in costume: avete visto il suo pazzesco scatto al naturale?

L’estate 2022 per Alba Parietti sarà di sicuro indimenticabile. L’entusiasmo delle vacanze per l’iconica showgirl quest’anno è raddoppiato, dato che stavolta c’è anche l’amore a rendere tutto ancora più bello. Sì, perché, diciamocelo, da tempo non vedevamo Alba così felice come ora che nella sua vita c’è il compagno Fabio Adami.

Forse proprio a lui si riferisce quando, sotto al post di qualche tempo fa che la ritrae in costume, scrive: “La fierezza della mia età, la più felice, senza filtri e senza il minimo ritocco, mi piace sottolinearlo, come piaccio a te”. Da sempre molto attiva nell’aggiornare il suo profilo Instagram con contenuti sempre nuovi, in queste ultime settimane la Parietti si sta sbizzarrendo a mostrare i suoi look da mare.

Tra questi, uno dei più sorprendenti è sicuramente quello di cui vi parliamo qui. Mentre era nella sua splendida casa di Ibiza, a fine giugno, la Parietti ha regalato ai follower uno dei suoi strabilianti selfie in bikini che mettono in risalto tutta la sua bellezza. Difatti, nessuno indovinerebbe mai la sua età tanto è in forma smagliante!

Come è solita fare spesso, non ha mancato di precisare che si tratta di un selfie allo specchio completamente privo di filtri e ritocchi: la madre di Francesco Oppini sottolinea infatti di essere fiera degli anni che ha. E bisogna ammettere che ne ha ben donde. Voi l’avete vista?

Alba Parietti in costume fa impazzire i social: fisico da urlo

La tematica dei filtri social è stata affrontata più volte dalla bellissima showgirl piemontese. Qualche settimana fa, ad esempio, ha voluto scherzare con i fan pubblicando una serie di selfie in macchina estremamente ritoccati per spingere ad una riflessione sull’abitudine ormai smodata di modificare le foto sui social. “Il problema non è cosa gli altri vedono, ma come ti presenti poi a uno che ti segue e non ti riconosce”, ha detto senza mezzi termini.

Nello scatto in bikini la vediamo infatti in versione 100% naturale: impossibile non notare quanto sia in splendida forma e quanto le stia bene il due pezzi che indossa! Si tratta di un modello a stampa con slip a vita bassa con laccetti firmato Miss Bikini Luxe, marchio che sceglie spesso per i suoi look balneari sempre così trendy. Il selfie ha subito scatenato una miriade di commenti positivi e di cuoricini anche da parte di colleghe del mondo dello spettacolo.

Alba sta certamente vivendo una seconda gioventù ora che è di nuovo innamorata, ma non si può negare che il suo fisico atletico e gli incantevoli tratti del suo viso siano sempre stati una costante in tanti anni di carriera televisiva!

Difficile non restare abbagliati da tanta bellezza, vero?