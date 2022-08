Veste i panni di Andres nella serie tv Grand Hotel, ma riconoscerlo fuori dal set è davvero impossibile: è totalmente diverso.

Manca pochissimo alla prossima puntata di Grand Hotel e l’ansia di scoprire cosa succederà al giovanissimo Andres cresce sempre di più! Ancora una volta, infatti, il giovanissimo cameriere sarà al centro di questi due nuovi episodi e sarà in attesa della sua sorte. Si è dichiarato colpevole per l’omicidio di Belen, ma il detective Ayala riuscirà a comprovare la sua innocenza?

Andres Cernuda Salinas è uno dei protagonisti principali di Grand Hotel! Grande amico di Julio ed Alicia, il giovanissimo cameriere non ha mai perso occasione di poter dimostrare i propri valori e il suo forte attaccamento alla famiglia. Come dimenticare, ad esempio, di quando – perdutamente innamorato di Belen – ha saputo che la domestica era incinta e non ha esitato a prendersi la responsabilità della gravidanza. Insomma, tutto si può dire del giovane Andres tranne che non sia un ragazzo d’altro tempi!

In alcuni dei nostri recentissimi articoli, vi abbiamo mostrato alcuni protagonisti di Grand Hotel al di fuori del set. Vi abbiamo parlato, ad esempio, di Alfredo, marchese di Vergara, e vi abbiamo detto come sia diverso nella realtà rispetto alla finzione. Oppure, vi abbiamo mostrato una foto della dolce Alicia, spiegandovi quanto sia irriconoscibile in una sua foto del passato. Cosa sappiamo, invece, del bell’Andres? Anche lui, così come la maggior parte dei suoi colleghi, è diverso rispetto alla serie tv? Assolutamente si!

Fuori dal set Andres di Grand Hotel è quasi irriconoscibile: guardatelo qui, da non credere

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda in Grand Hotel e di sapere se il giovane Andres riuscirà a dimostrare la sua innocenza, c’è una domanda che tutti si fanno e a cui noi vogliamo dare una risposta. Durante le tre stagioni della serie tv, l’attore si è sempre mostrato con abiti di scena del passato, ma com’è nella vita reale? Julio, come raccontato anche in un nostro recentissimo, è tutt’altra persona, ma si può dire lo stesso del giovane Llorenç González? Assolutamente si! A distanza di qualche ora dalla quinta puntata di Venerdì 19 Agosto, abbiamo rintracciato l’attore su Instagram e non abbiamo potuto fare a meno di constatare quanto sia diverso nella vita di tutti i giorni.

Attore principale di Grand Hotel, ma anche di tantissime altre serie tv e pellicole di successo, il buon Llorenç González dispone di un profilo Instagram ricco di scatti completamente inediti. È proprio grazie ad essi che ci è possibile vedere com’è l’attore spagnolo nella realtà. Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, ma vi assicuriamo che farete davvero difficoltà a riconoscerlo:

Un Andres completamente diverso da quello di Grand Hotel, ma pur sempre affascinante, non trovate?