Bruno Vespa, brutta notizia che riguarda suo nipote: cos’è successo

Bruno Vespa, brutta notizia: riguarda il nipote del conduttore, ecco cos’è successo.

Bruno Vespa è oggi un noto personaggio del mondo della televisione e dello spettacolo ma nonostante questa forte notorietà è riuscito comunque a tenere da parte la vita privata. Spesso chi fa parte di questo mondo cerca sempre di tenere fuori la parte personale della propria vita anche se diventa difficile farlo.

Infatti più volte capita che ci siano delle paparazzate o comunque voci che iniziano a circolare su un dato personaggio, e dopo aver ripreso la notizia questa diventa sempre più corposa fino a raggiungere tutti i giornali. Per quanto un ‘vip’ cerchi di mostrare riservatezza qualche volta questa viene sempre spezzata. Bruno Vespa è un professionista che in qualche modo ha sempre cercato di mostrare soltanto il lato, appunto, professionale, di sè.

La sua carriera è ben nota mentre della sua vita privata sono conosciuti i dettagli più rilevanti. Da poco si è diffusa una notizia che riguarda però qualcuno che fa parte della sua famiglia, il nipote. Notizia che ha da subito avuto una certa diffusione mediatica: vediamo cos’è successo.

Bruno Vespa, brutta notizia per suo nipote: adesso è ufficiale, cos’è successo

Non sempre la vita privata è tenuta ben lontana da quella pubblica, i personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione sono sempre sotto l’occhio vigile dei riflettori. Di recente la notizia circolata sul conto del nipote di Bruno Vespa ha avuto una certa diffusione.

Il conduttore è sempre molto riservato ma questa volta, un piccolo dettaglio che fa parte della sua famiglia, non poteva passare inosservato. Ma di che cosa si tratta? Il nipote di Vespa da pochissimo è tornato single dopo 11 anni di fidanzamento. Conosciamo benissimo chi è stata la sua compagna. E’ stata quest’ultima ad annunciare la notizia dopo che nelle settimane scorse era stata più volte messa in giro. Anna Falchi ha fatto sapere della rottura con Andrea Ruggieri, nipote di Vespa. Sono settimane che siamo a conoscenza della fine di questa relazione ma soltanto negli ultimi giorni l’attrice in un’intervista ha fatto sapere i motivi che hanno portato a questa scelta.

Anna ha raccontato al settimanale Gente le cause, spiegando che Andrea è senza dubbio stato l’uomo più importante della sua vita con una relazione durata ben 11 anni. A quanto pare, la convivenza che era arrivata un anno fa, ha complicato il rapporto, come lei stessa spiega: “E’ difficile condividere gli spazi è lo è ancora di più includere un’altra persona nei ritmi fino a quel momento scanditi dalle proprie abitudini e necessità”.

A quanto pare l’attrice ha cominciato una nuova conoscenza, legandosi all’imprenditore Walter Rodinò. Non ha fretta, adesso dice si stanno frequentando e per il momento non ci sarà nessuna convivenza.