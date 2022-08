Il costume di Chiara Ferragni ‘invidiato’ da tutte: l’ha indossato ultimamente

Chiara Ferragni ‘infiamma’ Instagram con un costume super audace: si tratta di un modello del suo brand ed è una novità davvero imperdibile!

Tra le tantissime celebrità che in questo periodo stanno riempendo Instagram dei propri scatti in costume da bagno, Chiara Ferragni merita sicuramente una menzione speciale. Uno dei suoi ultimi look balneari ha fatto sgranare gli occhi di molti e vedendolo non vi sarà difficile intuirne il motivo.

In effetti, pensateci un attimo: l’influencer più famosa di tutte avrebbe mai potuto non stupire l’intero popolo del web con un costume decisamente al di là di ogni aspettativa? Certamente no! E poi, per lei dev’essere una doppia soddisfazione dal momento che l’innovativo capo fa parte delle creazioni del suo brand.

Oltre al colore che certamente rientra nelle sfumature preferite da Chiara, a dare un’impronta estremamente particolare e il modello che ricorda la moda anni ’80 per un certo dettaglio. Curiosi di scoprire cosa si è inventata stavolta la moglie di Fedez? Vi accontentiamo subito!

Chiara Ferragni manda in tilt Instagram con il suo costume: novità da non perdere

Ferragosto è trascorso da appena un paio di giorni e sui social non sono mancati gli aggiornamenti dei vip che hanno documentato con foto e video le loro vacanze di metà agosto. Gite in barca, ristoranti affollati, spiagge paradisiache, discoteche e, naturalmente, i loro look compresi quelli da mare!

Finora la Ferragni ha sempre scelto delle vere e proprie ‘chicche’ per quanto riguarda la moda balneare ed anche sua sorella Valentina non è stata affatto da meno con gli originalissimi modelli indossati nel corso di queste ultime settimane. Vi ricordate quello con le rose sfoggiato in Costa Azzurra? Oppure, quello stile anni ’60? O ancora, il trikini multicolor con cui si mostrò durante un weekend a Sorrento?

Per la settimana più importante dell’estate Chiara si trova ad Ibiza con marito e figli ed ha pensato bene di ‘lasciare il segno’ con un costume che difficilmente potrebbe passare inosservato. Quasi sicuramente in questo momento starete pensando che tutti i capi indossati dalla famosissima cremonese sono iconici, ma via assicuriamo che il trikini in questione non ha precedenti.

Chiara ha inaugurato il weekend di Ferragosto con questo audace modello fucsia con bretelline dorate a catenella e laccetti. Facile dedurre che il dettaglio stile anni ’80 è la profondissima sgambatura. Nel post pubblicato, non manca la foto che mostra il lato b del costume: la schiena ed anche il resto sono scoperti quasi del tutto. Firmato proprio Chiara Ferragni Brand, il particolarissimo trikini è già andato a ruba e costava 159 euro.

Stavolta la bellissima Chiara ci ha lasciati davvero senza parole, complimenti!