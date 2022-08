Ha sorpreso tutti a Masterchef, ma cosa fa oggi Daiana? Drastica decisione

Tra le cucine di Masterchef 2, Daiana ha sorpreso davvero tutti: che cosa fa oggi? Drastica decisione dopo il talent: com’è la sua vita ora.

Dimenticarla tra le cucine di Masterchef è davvero impossibile! Stiamo parlando proprio della dolce Daiana Cecconi, concorrente della seconda edizione dell’amatissimo talent. Catturato il palato dei giudici nel corso delle selezioni con la sua trippa fiorentina, la simpaticissima non solo è riuscita ad aggiudicarsi il grembiule per la fase successiva dei casting, ma ha anche dato vita ad un percorso ‘shock’.

Tutti facevano il tifo per Daiana Cecconi nel corso della seconda edizione di Masterchef. Sarà stato il suo animo gentile, buono o puro, ma anche per i suoi gustosi piatti, fatto che sta in tantissimi speravano che la simpaticissima fiorentina fosse la vincitrice del talent. Questo non è accaduto, è vero, ma la Cecconi ha ugualmente vinto: si è aggiudicata la simpatia del pubblico.

A distanza di quasi 10 anni dalla vittoria di Tiziana a Masterchef, sono tantissime le persone che si chiedono qualche cosa in più sugli altri protagonisti del talent. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di com’è cambiata oggi la vita di Guido D’Eramo e vi abbiamo svelato il drastico cambio look di Andrea Marconetti, ma della dolce Daiana Cecconi cosa sappiamo? Anche su di lei – così come abbiamo fatto con alcuni suoi compagni di viaggio – abbiamo rintracciato qualche notizia in più dopo il talent.

Com’è cambiata la vita di Daiana Cecconi dopo Masterchef?

Daiana Cecconi non è stata affatto l’unica concorrente ad aver rivoluzionato completamente la sua vita dopo aver preso parte a Masterchef. Ricordate, ad esempio, Nicola Dragani, che ai tempi del talent era un lavapiatti ed oggi ha rivoluzionato tutto? Come dimenticarlo! Anche la simpaticissima fiorentina, però, sembrerebbe aver completamente stravolto i suoi piani dopo il programma di Sky.

Da sempre appassionata di cucina, Daiana ha raccontato ai casting di Masterchef di essere una casalinga e di amare prendersi cura della sua famiglia. Ad oggi, però, sembrerebbe che la sua vita sia profondamente cambiata. E che il famoso talent di Sky le abbia dato la possibilità di realizzare uno dei suoi più grandi sogni. Rintracciando il suo profilo su Instagram, infatti, abbiamo scoperto che la simpaticissima Cecconi non solo si sta dedicando anima e corpo alla sua passione – e la sua photogallery piena di piatti succulenti e preziosi consigli di cucina ce ne danno la conferma – ma che stia lavorando tra dei veri e propri fornelli professionali. Dalla sua bio Instagram, infatti, si apprende che Daiana sia la cuoca di un circolo ergogastronomico che offre una vasta varietà di piatti. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Si legge, infatti, che la Cecconi sia la conduttrice di un programma che porta il suo nome in onda su una rete locale di Prato ed autrice di un libro di ricette.

Insomma, ne ha fatta di strada dopo Masterchef, non credete?