GF Vip, incidente per due protagonisti: come stanno adesso

GF Vip, incidente per due ex protagonisti, lo hanno fatto sapere tramite un video: come stanno adesso.

E’ con un video su tiktok che hanno fatto sapere di aver avuto un piccolo incidente. Due ex protagonisti del Grande Fratello Vip hanno messo al corrente i follower dell’inconveniente tramite un video. Li abbiamo seguiti all’interno della casa per mesi nella precedente edizione.

Sono stati sicuramente tra i protagonisti del reality. Una volta che l’esperienza si è conclusa, dato l’enorme popolarità che hanno acquisito ancora di più con l’entrata in gioco, anche il seguito sui social è cresciuto sempre di più anche se era già enorme prima della partecipazione al GF Vip. Per questo è normale che ogni cosa che condividano non passi inosservata. Il video su tiktok dove hanno fatto sapere dell’incidente ha subito ha avuto migliaia di visualizzazioni: vediamo che cosa è successo.

GF Vip, piccolo incidente per due protagonisti della casa: cos’è successo e come stanno adesso

Incidente per due ex protagonisti del Grande Fratello Vip che hanno fatto sapere tramite un video pubblicato su tiktok quanto successo. Lo hanno comunicato in modo ironico scherzando su quanto accaduto. Questo ci fa capire che stanno bene, è stata una caduta che non ha avuto conseguenze.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno pubblicato un video in cui con ironia hanno spiegato l’inconveniente. Come fa sapere Novella 2000, a raccontare dell’incidente è stata l’ex tronista che accidentalmente ha fatto cadere Alessandro in mare dalla moto d’acqua. Nel video condiviso sui social si legge la scritta: “Quando lo fai cadere dalla moto d’acqua e si rompe le c***”. Sophie ha sdrammatizzato su quanto accaduto, pubblicando il video con sotto la voce di una bambina: “Io ti chiedo scusa, non l’avevo fatto apposta. Era colpa mia, sono un po’ sbadata”, ripete seguendo le parole.

Ma come stanno adesso? Sembrerebbe che la caduta abbia interessato solo Basciano e dal video vediamo che l’ex concorrente sta bene. Si è trattato di un piccolo incidente che non ha avuto nessuna conseguenza. Sui social possiamo vedere che dopo quanto successo sia Sophie che Alessandro hanno pubblicato delle storie in cui sono insieme.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, il brand di gioielli

Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Alessandro e Sophie sono apparsi inseparabili e a quanto pare lo sono non solo nella sfera personale ma anche in quella professionale. Nelle storie instagram vediamo che spesso l’ex tronista è con il suo fidanzato durante le serate. Inoltre, in questi ultimi mesi hanno dato vita ad un progetto insieme. Hanno creato un brand di gioielli, ASBC JEWELS, noterete le lettere iniziali dei loro nomi. Curiosando sul sito possiamo ammirare la bellezza dei gioielli, dal body chain placcato in oro, ai bracciali, alle cavigliere. Insomma i gioielli creati sono originali e molto belli.