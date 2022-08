Il Paradiso delle signore, Roberto Farnesi lascia la serie? Le sue parole non lasciano più spazio a dubbi

Il Paradiso delle signore, Roberto Farnesi lascia la serie? L’attore finalmente racconta la verità.

Il Paradiso delle signore è una serie televisiva italiana in onda dal 2015 su Rai Uno. E’ ambientata a Milano negli anni cinquanta e sessanta. Da quando ha esordito ha sempre ottenuto ascolti alti e anche per questo non si è mai fermata.

La sesta stagione si è conclusa ad aprile ma in questi mesi il cast non ha smesso di lavorare e nelle ultime settimane sono proseguite le riprese della nuova stagione. La settima parte il 12 settembre sempre nella fascia pomeridiana su Rai Uno. Negli ultimi tempi sul canale instagram della serie sono stati condivisi diversi video in cui i protagonisti sono proprio gli attori. Ognuno ha lasciato qualcosa a coloro che seguono la trama in attesa del nuovo inizio. Non manca molto all’esordio della settima stagione, siamo nel pieno di agosto e la distanza con la data stabilita a settembre è sempre più ristretta.

Un protagonista assoluto de Il paradiso delle signore è Roberto Farnesi, interprete di Umberto Guarnieri. Negli ultimi giorni in riferimento al suo personaggio sono circolate delle voci che hanno messo in allarme i telespettatori. Si è vociferato che l’attore esca di scena con la nuova stagione: sarà davvero così? Farnesi con un post social ha finalmente voluto fare chiarezza su quanto circolato.

Il Paradiso delle signore, Roberto Farnesi dice addio alla serie? L’attore fa chiarezza

Roberto Farnesi è uno degli attori italiani più amati e apprezzati. Da quando ha esordito nel mondo della recitazione non si è più fermato e la sua carriera ha spiccato letteralmente il volo. Il suo primo film al cinema risale al 1996, Una donna in fuga, mentre sul piccolo schermo appare per la prima volta nella miniserie Turbo.

Farnesi ha recitato in questi anni in moltissimi film e serie tv, per esempio lo abbiamo visto in CentoVetrine, Carabinieri, Questa è la mia terra, Caterina e le sue figlie 2, Per una notte d’amore, Colpo di fulmine, Non smettere di sognare, Le tre rose di Eva, Solo per amore- Destini incrociati e tanti altri film, anche al cinema. Dal 2018 è entrato a far parte de Il Paradiso delle signore, dove veste i panni di Umberto Guarnieri. La settima stagione della serie partirà a settembre 2022 e nelle ultime settimane sono in corso le riprese. Negli ultimi giorni però è circolata la voce di una possibile uscita di scena di Farnesi. A fare chiarezza sulla questione è stato proprio l’attore.

Con un post social Roberto lo ha fatto sapere ai suoi migliaia di follower: “Girano voci circa una mia presunta uscita dal Paradiso, bastava chiedere al sottoscritto: “ASSOLUTAMENTE NO”, ha scritto. Anzi, come spiega, il Commendator Guarnieri avrà un ruolo centrale in una linea molto accattivante e di grande rilancio: “Non vedo l’ora!” e noi altrettanto!