L’hanno accusata di ‘ostentazione’ per essersi mostrata in costume a 54 anni

Dopo le critiche ricevute per un video in cui appariva in costume a 54 anni, ha voluto dare agli haters una risposta davvero ‘epica’.

La bellissima attrice che tutti ricordiamo per il ruolo interpretato in un amatissimo telefilm degli anni Novanta è stata aspramente criticata sui social per un video in cui la si vedeva in bikini. Ad essere presa di mira è stata la sua età, secondo alcuni non idonea a sfoggiare il proprio fisico in tenuta balneare.

Lei è una delle super avvenenti ex ‘guardaspiaggia’ che hanno spopolato in Baywatch, tra le serie americane di qualche decennio fa diventate veri e propri cult. Oggi ha 54 anni, ma guardando le foto sul suo profilo Instagram c’è da restare veramente a bocca aperta visto che ne dimostra come minimo 20 di meno!

Il suo fisico atletico è rimasto praticamente uguale a com’era quando indossava il mitico costume rosso dei bagnini-eroi protagonisti delle tante avventure che ci hanno fatto sognare. Evidentemente consapevole di ciò, non ha esitato a pubblicare un video su Instagram in cui indossava un succinto costume a due pezzi. Era il 4 luglio, giorno dell’indipendenza degli Usa, e il bikini a stelle e strisce voleva essere un omaggio alla sua patria.

Un gesto che ha scatenato una marea di polemiche ed offese da parte di chi non ritiene opportuno, superato un certo limite d’età, apparire pubblicamente non molto vestite. L’attrice ha risposto per le rime alle critiche postando un’altra foto in cui indossa un altro bikini altrettanto ‘micro’. Nella didascalia ha poi scritto ciò che pensa sulla questione.

Si mostra in costume a 54 anni e risponde alle critiche: “Posso fare quello che voglio”

La bellissima 54enne di cui parliamo è Donna D’Errico, classe 1968, che ha vestito i panni di Donna Marco in Baywatch. Qui è stata la perfetta ‘erede’ di Pamela Anderson, altra autentica icone di quell’epoca. Arrivata ai provini grazie ad un servizio fotografico su Playboy, dopo l’esperienza da ‘bagnina’ l’attrice e modella ha recitato in diversi film tra cui la pellicola horror Candyman: il giorno della morte. Madre di due figli nati rispettivamente dal matrimonio finito col musicista Nikki Sixx e da una relazione precedente, la D’Errico continua ad essere di una bellezza sfolgorante.

Nel post di replica agli haters ha raccontato di essere stata giudicata “troppo vecchia per indossare un bikini”, “disperata”, “volgare” e con troppa voglia di apparire nonostante l’età. Accuse che sembrano però non preoccuparla affatto, tanto che ha chiarito una volta per tutte: “Lasciate che vi dica qualcosa che potrebbe sorprendervi. Posso indossare e fare letteralmente quello che voglio. E a proposito, questa è una foto di me in bikini accovacciata su un tavolino da caffè”.

In effetti, da questa foto non si può dire che non possa permetterselo! Qual è la vostra opinione al riguardo?