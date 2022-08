La lettera commovente di Enrico Brignano al padre morto 11 anni fa: “Ho sposato Flora”

Il post di Enrico Brignano dedicato al padre morto 11 anni fa: una ferita ancora aperta per l’attore che ha commosso tutti con le sue parole.

Amatissimo fin dagli esordi nel mondo dello spettacolo, Enrico Brignano è molto seguito anche sui social dove spesso i suoi post fanno il pieno di like e commenti. Il brillante attore romano si trova in uno dei periodi più belli della sua vita, visto che da poche settimane è convolato a nozze con Flora Canto, l’attrice che gli ha dato due splendidi figli.

Una cerimonia a cui hanno partecipato molti colleghi della celebre coppia e che si è svolta in una location da favola, come è stato possibile notare dai tanti video e scatti postati dagli invitati su Instagram. L’unione tra Enrico e Flora è stata così sancita dal matrimonio dopo la romanticissima proposta avvenuta a settembre dell’anno scorso all’Arena di Verona, durante lo spettacolo di Enrico intitolato Un’ora sola ti vorrei.

Insomma, per il talentuoso artista romano e per la sua bella consorte si è trattato di un traguardo decisamente importante che corona un amore nato circa otto anni fa e che sembra crescere col passare del tempo. Eppure, nonostante la grande gioia per la famiglia formata, nel cuore di Enrico continua a farsi sentire la nostalgia per l’amatissimo papà, venuto a mancare nel lontano 2011.

Proprio al genitore, il simpaticissimo comico ha voluto dedicare un pensiero in questi giorni di felicità. Le sue parole hanno commosso fan e colleghi del mondo dello spettacolo e vale la pena mostrarvele.

Enrico Brignano, l’emozionante messaggio rivolto al padre morto: “Ci sei mancato tanto”

Non è la prima volta che Brignano manifesta l’amore per il defunto padre attraverso i social. Tempo fa l’attore aveva espresso il suo rammarico per non aver detto abbastanza al padre quanto gli volesse bene e per il fatto che il signor Antonino non abbia avuto il tempo di conoscere la nipotina Martina. “Presto le mostrerò una tua foto e, quando la sentirò dire “nonno”, so già che piangerò di gioia”, aveva scritto in quell’occasione.

Ora, a distanza di pochissime settimane dalle nozze con la Canto, Enrico ha voluto raccontare al papà quanto sta succedendo nella sua vita. “Ciao Pà come butta, noi tutti bene”, ha esordito sotto la foto dell’uomo. Ha raccontato i progressi dei nipotini e poi ha scritto: “Ah io e Flo ci siamo sposati quattordici giorni fa, sì sì un bel matrimonio anche a detta degli altri. Lei bellissima, io avevo il cuore in gola”. Ha anche aggiunto: “Ci sei mancato tanto, sai”.

Il legame tra il famoso comico e suo padre doveva essere davvero forte, tanto che Enrico racconta: “In tuo onore sono entrato col pulmino Volkswagen che avevi tu, sì per averti più vicino…”.

Un omaggio bellissimo al ricordo di un genitore, siete d’accordo?