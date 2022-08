La manicure di Lulù Selassié è molto colorata: difficile non notarla anche da lontano

Avete visto la nuova manicure di Lulù Selassié? Difficile non notarla anche da lontano, è molto colorata.

Abbiamo conosciuto Lulù Selassié al Grande Fratello Vip. Ha partecipato al reality insieme alle sorelle, Jessica e Clarissa. Inizialmente il loro ingresso è stato segnato dalla permanenza come concorrente unico. Successivamente il trio è stato sciolto. La sesta edizione ha visto il trionfo di Jessica, Clarissa è stata invece eliminata qualche mese prima mentre Lulù è riuscita ad arrivare fino in finale.

Ha perso nel confronto con Davide Silvestri. L’ex gieffina nella casa si è fatta conoscere per quella che è, schietta e sincera, ha sempre detto la sua. Anche per questo suo modo si è trovata spesso a scontrarsi con gli altri concorrenti. Il pubblico l’ha apprezzata ed è riuscita a capirla, ammirandone questo suo lato scontroso e quello più fragile. Nel reality aveva trovato l’amore. La storia con Manuel Bortuzzo ci ha fatto sognare.

Purtroppo una volta fuori dalla casa la relazione si è conclusa. Il nuotatore ha lasciato un comunicato Ansa in cui annunciava la rottura. Lulù è molto amata oggi e anche sui social il numero di follower è cresciuto in maniera incredibile. Spesso riceve dai suoi fan piccoli regali e messaggi a dimostrazione del bellissimo rapporto che è riuscita ad instaurare con loro. Ci interagisce molto, ci parla, condivide video e foto. Qualche giorno fa ha mostrato la sua manicure: l’avete vista? Difficile non notarla anche da lontano.

Lulù Selassié mostra la sua manicure: difficile non notarla anche da lontano, è molto colorata

Dalla sua uscita dal GF Vip il numero di follower sul suo canale instagram è cresciuto molto e oggi Lulù è seguitissima. Coloro che la seguono sono attenti a tutto quello che pubblica. L’ex gieffina è molto amata, interagisce con i suoi fan condividendo storie e pubblicando scatti.

Di recente ha fatto sapere dell’uscita del suo primo singolo. In attesa ha condiviso un video in cui possiamo ascoltarla mentre si diverte in studio di registrazione: “Un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei pensieri e trasformarli in arte, il luogo dove mi sento davvero l’artista che sono, dove lavoro per voi e per me stessa”, ha scritto a corredo. Lulù negli ultimi giorni ha fatto partecipi i suoi follower mostrando qualche momento della sua quotidianità e nelle varie ig ha anche mostrato la sua manicure: l’avete vista?

Eccola! L’ex concorrente ha scelto uno smalto per le unghie molto colorato, proprio come lei si rappresenta, coloratissima. Due sono le tonalità scelte, una più chiara, sul rosa e l’altra invece quasi sul fucsia. Questa manicure di Lulù è molto bella e luminosa, difficile non notarla anche da lontano.