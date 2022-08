Mediaset, imbarazzo in diretta: ha parlato col microfono aperto, si è sentito chiaramente

È iniziata la nuova stagione del noto programma Mediaset e già nella prima puntata c’è stato un imbarazzante imprevisto in diretta.

Se per la maggior parte degli show televisivi è ancora tempo di vacanze, alcuni programmi non sono mai andati in ferie ed altri hanno già ripreso in questi giorni di metà agosto. Ci riferiamo ai talk politici e ovviamente alle trasmissioni di approfondimento sul calcio. Con l’apertura del campionato di Serie A, i tifosi possono quindi gioire del ripristino di tutti gli appuntamenti tv riguardanti l’amato pallone.

Proprio la prima puntata della nuova stagione di uno storico programma Mediaset ha già regalato un colpo di scena imperdibile. Domenica 14 agosto, infatti, uno degli ospiti ha messo in imbarazzo tutti i presenti in studio con una esclamazione fatta a microfono aperto.

Nella speranza di riuscire a camuffare l’imprevisto, la conduttrice ha cercato di far finta che nulla fosse rivolgendogli una domanda, ma l’ospite ha colto la palla al balzo per dare una risposta alquanto ‘pungente’. Un momento che in un certo senso ha certamente giovato allo show, ma che deve aver rappresentato per la conduttrice momenti abbastanza ‘complicati’. Vediamo cos’è successo nel dettaglio.

Mediaset, non si accorge del microfono aperto in diretta: hanno sentito tutti

L’imbarazzante imprevisto è accaduto durante la puntata di apertura della nuova stagione di Pressing. Lo storico programma di approfondimento calcistico ha ripreso a pieno ritmo i suoi appuntamenti per commentare le vicende delle squadre di massimo livello. Anzi, quest’anno, oltre alla seconda serata su Italia 1 e alla diretta streaming su Mediaset Infinity la domenica alle ore 23, ci sarà anche Pressing Lunedì in onda tutti i lunedì dopo i weekend di campionato, come accaduto già a Ferragosto.

Tornando all’episodio inaspettato della prima puntata, il protagonista è stato l’editorialista del Corriere della Sera Mario Sconcerti, collegato da casa. Come succede spesso in questi casi, il giornalista si è lamentato di non riuscire ad intervenire nel dibattito tra gli altri ospiti presenti in studio. In quel momento si parlava dell’Inter e Sconcerti è sbottato a microfono aperto: “Nel caso mi fumo una sigaretta”, ha detto con tono infastidito. Poi, forse rivolgendosi a qualcuno degli operatori, ha aggiunto: “Dica che non mi diverto”.

La conduttrice Monica Bertini ha provato ad aggiustare la situazione e gli ha chiesto da cosa fosse rimasto colpito per quanto riguarda l’Inter. La risposta di Sconcerti non è stata affatto ‘morbida’: “A me è rimasto impresso quello che avete detto voi. Avete parlato venti minuti dell’Inter e non avete considerato il Lecce”, ha detto senza mezzi termini per poi aggiungere: “Avete considerato un colpo di genio l’ingresso di Dzeko, quando invece era una normalità”.

Il conduttore Massimo Callegari ha quindi provato a stemperare con un pizzico di ironia: “Mario Sconcerti è in grande forma e ci richiama all’ordine e tutti voi siete arrivati prontissimi, carichi e vivaci”.

Voi avete visto in diretta il tutto?