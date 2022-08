Non andrà al Gf Vip: rifiuto doloroso per Alfonso Signorini

Doloroso rifiuto per Alfonso Signorini: nemmeno lui andrà al GF Vip, le parole dell’amato conduttore non lasciano spazio ai dubbi.

Sembrerebbe proprio che questa non sia affatto un’edizione ‘fortunatissima’ per il quarto GF Vip consecutivo di Alfonso Signorini. Dopo la spiacevolissima notizia che riguarda la data di partenza, il conduttore ha ricevuto un ennesimo doloroso rifiuto. Non si tratta affatto di qualcosa di grave, bensì di un ennesimo volto tv che ha categoricamente rifiutato il reality di Canale 5.

Se in tantissimi vorrebbero prendere parte al GF Vip – e c’è chi, addirittura, si candida per entrare a far parte del famoso reality di Canale 5 – c’è chi, invece, non vorrebbe assolutamente prendervi parte. È proprio questo quello che, nel corso di una sua recentissima intervista, un amato volto tv ha chiaramente detto senza troppi giri di parole.

Non è assolutamente la prima volta che alcuni volti noti dello spettacolo italiano confessano di non aver affatto intenzione di prendere parte al GF Vip. C’è chi, infatti, ha una propria avanti da portare avanti – soprattutto quella professionale – e non vuole affatto rinunciarci per partecipare ad un reality. È il caso, ad esempio, di un famoso conduttore nostrano, che ha confessato di aver ricevuto tante volte la proposta di diventare un concorrente del GF Vip, ma di aver sempre rinunciato.

Doloroso rifiuto per Alfonso Signorini: ha detto ‘no’ al GF Vip

“Me lo hanno proposto tante volte, ma ormai non me lo chiedono più. Sanno che la mia risposta è sempre no”, è proprio con queste esatte parole che l’amato conduttore tv ha spiegato di aver ricevuto diverse volte la proposta di partecipare al GF Vip, ma di non aver mai accettato. “Ho la mia vita”, ha continuato a dire a Nuovo Tv, spiegando le motivazioni di questo doloroso rifiuto per Alfonso Signorini. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Forse non lo immaginereste mai, ma è proprio Giorgio Mastrota ad aver rivelato al famoso settimanale di non essere pronto a varcare la porta rossa di Cinecittà. “Preferisco fare bene quello che faccio anziché andare in tv a parlare a vanvera”, ha detto ancora.

Insomma, sembrerebbe che – alla lista di coloro che hanno scelto di non partecipare al GF Vip – si aggiunga anche il nome di Giorgio Mastrota. Cosa ne pensate? Vi avrebbe fatto piacere vederlo in diretta su Canale 5?

La fantastica notizia

Nel corso della sua intervista a Nuovo Tv, Giorgio Mastrota non ha potuto fare a meno di parlare della sua vita privata e lasciarsi andare ad una sorprendente rivelazione. Sembrerebbe che – a distanza di anni dall’inizio della sua storia d’amore – l’amato conduttore sia pronto a convolare a nozze con la sua lei.

Non ci resta, quindi, che augurare a Giorgio Mastrota e alla sua futura moglie una splendida vita insieme.