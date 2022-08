Il noto personaggio vuole riprendere a lavorare dopo un anno di stop

Dopo la pausa iniziata circa un anno fa, il noto personaggio vuole tornare a lavorare e ne parla in un’intervista al Corriere della Sera.

Il talento, la professionalità e la passione per il proprio lavoro sono le doti fondamentali che permettono di arrivare in alto in tutti i settori. Amare ciò che si fa di mestiere è il ‘segreto’ di una carriera lunga e di successo. Soprattutto per i personaggi pubblici è importante che si instauri un rapporto di stima, fiducia e rispetto col pubblico che inevitabilmente ne apprezzerà le qualità professionali ed umane.

Lo sa bene il volto noto di cui vi parliamo qui: fin dagli anni ’80 è uno dei pilastri dell’informazione sportiva ed oggi è uno dei telecronisti più apprezzati di sempre. Aveva perciò fatto preoccupare un po’ la sua decisione di prendersi una pausa annunciata l’anno scorso in un’intervista rilasciata a Fanpage pochi minuti dopo il trionfo della Nazionale Azzurra agli Europei 2021.

“Mi prendo un po’ di tempo per stare in vacanza, continuerò sicuramente il mio rapporto con Sky, non mi sento di dire che continuerò a fare telecronache per sempre, né che mi fermerò adesso”, aveva detto in quell’occasione tra lo stupore di tutti.

Vuole tornare a lavorare: l’annuncio del noto personaggio fa esultare i fan

La sua voce è senza dubbio una delle più conosciute in Italia dal momento che gli è servita per commentare i momenti più belli ed indimenticabili degli Azzurri ai Mondiali del 2006 e anche di Euro 2020. Parliamo ovviamente di Fabio Caressa, che insieme a Giuseppe Bergomi forma una delle coppie di telecronisti più amate di Sky.

Proprio lui ora ha fatto sapere, tramite un’intervista concessa al Corriere della Sera, che a partire da questa stagione tornerà a commentare le partite in diretta. Non il campionato, ma i tornei internazionali. “E dopo un anno di pausa, perché per l’entusiasmo rischi di andare sopra le righe, riprendo le telecronache di Champions o Europa League”, ha rivelato al noto quotidiano.

In tutto questo tempo di stop, il marito di Benedetta Parodi si è comunque occupato delle telecronache degli match di Nations League mantenendo il suo impegno col Club come aveva preannunciato. Per quanto riguarda il Club, questo riprenderà proprio in concomitanza con l’apertura del campionato. Tra l’altro il programma potrà riavere gli highlights grazie all’accordo raggiunto tra Sky e Dazn.

A mancare sarà invece Melissa Satta, almeno secondo quanto anticipato dal sempre aggiornatissimo TvBlog. La scelta di inserire un’ex Velina di Striscia la Notizia in un contesto televisivo dedicato al calcio era stata bersaglio di critiche da parte di molti nella passata stagione, ricordate?

Anche voi siete entusiasti del ritorno del bravissimo Fabio Caressa alle telecronache sportive?