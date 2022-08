Ha ritrovato l’amore dopo la fine del suo matrimonio: lei è un famoso volto tv

Ha ritrovato l’amore dopo la fine del suo matrimonio: le primi immagini di coppia fanno esplodere di gioia i fan, non ci sono più dubbi.

Non tutte le storie d’amore, purtroppo, hanno un lieto fine. C’è chi – dopo anni ed anni – convola a nozze e chi, invece, sceglie di dirsi addio per sempre quando si è consapevoli che le cose non vanno più per il verso giusto. È proprio questo quello che è capitato ad una coppia della tv.

Insieme hanno partecipato ad un famoso programma tv nel lontano 2018 e a tutti hanno saputo dimostrare al pubblico italiano quanto il loro amore – nonostante la differenza d’età – fosse più unico che raro. Non sappiamo, però, cosa sia successo e cosa abbia determinato la rottura, fatto sta che – qualche settimana fa – è arrivata la conferma della fine del loro matrimonio. A fare intendere qualcosa, in realtà, è stata proprio la diretta interessata a Verissimo, ma è solo insieme ad una sua collega che ha voluto svelare tutta la verità. “Si è spento il lumicino”, aveva commentato la rottura con suo marito.

A distanza di settimane dall’annuncio, sembrerebbe proprio che il noto volto abbia ritrovato l’amore. In questi ultimi giorni, attraverso una serie di IG Stories e post Instagram, l’ex protagonista di Canale 5 ha svelato di aver ritrovato l’amore dopo la fine del suo matrimonio. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando?

Ritrova l’amore dopo la fine del suo matrimonio: le prime immagini della coppia

Così come Andrea Delogu, che ha ritrovato il sorriso accanto al giovanissimo Luigi Bruno, anche un altro volto tv sembrerebbe aver trovato nuovamente l’amore dopo la fine del suo matrimonio. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo poco fa, è stato proprio il diretto interessato. Alcuni giorni fa, infatti, l’ex protagonista di Temptation Island ha condiviso un dolcissimo scatto che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione dei suoi sostenitori. “Non ne sapevo nulla”, recita un commento. “Tanti auguri”, ne fa eco un altro. D’altra parte, come si può dare torto a queste parole: fino a questo momento, infatti, nessuno sapeva che avesse trovato una compagna! Di chi parliamo? Proprio di lui: Stefano Macchi, ex marito di Anna Pettinelli!

È proprio a Maurizio Costanzo, nel corso di una sua intervista, che l’ex volto di Amici ha svelato la fine del suo matrimonio, confermando quanto tutti sospettavano da diverso tempo. Anna, a quanto pare, sembrerebbe essere ancora single. A differenza, invece, del suo ex marito, che proprio nei giorni scorsi si è mostrato felice ad Ibiza insieme ad Elisa D’Ospina. Non sappiamo da quanto tempo i due si conoscano e facciano coppia fissa, sia chiaro. Dai loro scatti, però, si capisce chiaramente che tra loro c’è molto feeling.

Auguriamo alla coppia tutta la serenità di tutto questo mondo, ma anche Anna Pettinelli non può non essere nei nostri pensieri.