I ‘segreti’ di bellezza di Martina Colombari: ecco come si mantiene giovane

Sempre in forma smagliante da anni, Martina Colombari ha svelato a Ok Salute i suoi ‘segreti’ di bellezza: ecco cosa fa per restare giovane.

E’ stata sicuramente una delle ex Miss Italia più belle in assoluto al momento della vittoria del titolo, ma è anche tra le ex reginette di bellezza per le quali il tempo sembra non passare mai. Martina Colombari partecipò al celebre concorso di Salsomaggiore Terme nel lontano 1991. Aveva appena 16 anni ed oggi che ne ha 47 viene spontaneo chiedersi come faccia a mantenersi così giovane e in splendida forma.

Dopo essere stata incoronata “più bella d’Italia”, per lei si sono aperte le porte del cinema con diversi ruoli in commedie come Abbronzatissimi per la regia di Bruno Gaburro e Quello che le ragazze non dicono di Neri Parenti. Indimenticabile poi la sua partecipazione alla fiction Carabinieri a cui approdò nel 2002 nei panni di Gioia Capello.

In tutti questi anni è Martina è apparsa sempre al ‘top’ e, com’è giusto che sia, oggi cerca di fare il possibile per mantenere tutto il suo splendore. Ne ha parlato in un’intervista concessa a Ok Salute, dove ha spiegato quali accorgimenti adotta per restare così in forma.

Ovviamente, tutto parte sempre dall’alimentazione che oggi ha cercato di “ricalibrare”. Racconta che ciò le è utile anche dal punto di vista del benessere perché una dieta corretta migliora l’assetto intestinale e non va ad aggravare la sua lieve intolleranza al glutine e al nichel. Largo poi all’attività fisica che fa ormai parte della sua routine. Vediamo allora quali sono i cibi che la Colombari preferisce a tavola e quali altri trucchi di bellezza adotta.

Martina Colombari, come fa ad essere così in forma a 47 anni: ecco i suoi ‘segreti’ di bellezza

Ad Ok Salute la moglie di Alessandro Costacurta rivela di prediligere la pasta integrale o di legumi, le verdure cotte o crude ed i cereali come il farro, l’orzo, la quinoa. Ha poi eliminato del tutto la carne rossa e mangia di rado quella bianca. “Porto poco in tavola il pesce, soprattutto perché trovo deplorevoli gli allevamenti ittici intensivi” aggiunge. Niente bibite gassate, tanta frutta, un bicchiere di vino ogni tanto e poi, una volta a settimana, via libera a leccornie come pizza o lasagne.

Al magazine, Martina Colombari ha poi raccontato che da alcuni esami genetici è stato verificato che le fibre della sua pelle sono dotate di poca resistenza ed elasticità. Perciò, usa dei cosmetici a base di collagene e di acido ialuronico. Infine, per prepararsi al meglio agli anni futuri, l’ex Miss ha svelato di sottoporsi a sedute di ossigeno-ozonoterapia. “Attraverso un prelievo, il sangue viene miscelato con l’ozono e poi reinfuso nell’organismo, in totale sicurezza. Questo processo mi aiuta a potenziare le difese immunitarie e favorisce l’eliminazione delle sostanze tossiche”, spiega.

Avevate mai sentito parlare di questo particolare procedimento?