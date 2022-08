Si è rasata capelli e sopracciglia e poi ha risposto agli haters

La famosa artista risponde per le rime alle critiche ricevute per la scelta di rasarsi capelli e sopracciglia in diretta Instagram.

La sua personalità decisa e sopra le righe non è mai stata un mistero per il suo pubblico, ma la sua decisione di rasarsi la chioma e le sopracciglia mentre era in diretta su Instagram ha destato grande scalpore. Nata in una famiglia di artisti, suo padre è un volto molto noto nel cinema mentre sua madre è una pittrice.

Difatti, la sua vena artistica non ci ha messo molto a venire a galla e sin da piccola si è avvicinata allo studio del pianoforte e della danza. Si è poi ben presto appassionata alla musica rap grazie a suo fratello ed oggi il suo nome è tra i più affermati in tale genere. Il singolare gesto mostrato dal vivo su Instagram ha suscitato svariate critiche ed anche ipotesi astruse sulle sue condizioni di salute.

Tanto che è stata costretta a spiegare una volta per tutte tramite i social cosa l’abbia spinta davvero a decidere di rivoluzionare in maniera così drastica il suo look. Lo ha fatto ovviamente a modo suo, con il linguaggio abbastanza ‘forte’ che spesso contraddistingue i rapper come lei. La cantante ha precisato di essere in perfetta salute e che dietro il clamoroso cambio c’è tutta un’altra motivazione.

Capelli e sopracciglia rasati a zero: la star spiega perché l’ha fatto

La nota rapper americana che ha dovuto difendersi dagli immancabili haters è Doja Cat, all’anagrafe Amala Ratna Zandile Dlamini. Nata il 21 ottobre del 1995 a Los Angeles, è diventata famosa sul web proprio grazie ai social dove pubblica contenuti caratterizzati da un notevole humor.

La giovane artista ha spiegato che spesso per lavoro è costretta a portare delle parrucche e quindi la sua chioma naturale non poteva comunque mostrarla spesso. Inoltre, ora che ha rasato tutti i capelli, le andranno sicuramente più comode. Su Twitter non ha nascosto il suo disappunto nel constatare che la gente non pensa ai risultati che ha raggiunto come artista (1 Grammy Award, 5 Billboard Music Award, 5 American Music Award e 2 MTV Video Music Award), ma solo ai particolari estetici. “Faccio colpo su colpo su colpo e tutti voi volete che sembri sco**bile per voi”, ha scritto sulla popolare piattaforma dei cinguettii concludendo poi in modo secco e deciso con un “Andate a farvi fo**ere”.

Nei giorni scorsi aveva poi avuto un altro sfogo alquanto acceso: “Sono ricca e sto bene. Solo tutta la merda dello ‘Stai bene, regina?’ mi fa venire voglia di strapparmi… gli unici peli che ho lasciato sul mio corpo”, aveva risposto ai cosiddetti ‘leoni da tastiera’.

Noi troviamo Doja Cat ugualmente bella anche così, non vi sembra?