Bruttissima notizia dopo Vite al Limite: un vero shock per lui, inimmaginabile

Bruttissima notizia dopo la sua partecipazione a Vite al Limite: un vero e proprio shock per lui, non immaginereste mai cos’è successo.

“Mi sento prigioniero in questo corpo. Non lo augurerei nemmeno al mio peggior nemico!”, è proprio con queste esatte parole che il giovanissimo paziente del dottor Nowzaradan si è fatto conoscere dal pubblico di Vite al Limite nel corso della sua terza stagione. Aveva poco più di 30 anni, ma il suo peso superava di gran lunga i 350 kg – proprio come Charity Pierce, ricordate?

Un disperato bisogno di aiuto: è proprio questo che ha spinto Joe Wexler a rivolgersi a Vite al Limite e al suo medico chirurgo. Le sue condizioni di vita erano decisamente drammatiche e il giovane non poteva più continuare a vivere in quel modo. Joe, infatti, era completamente da solo, abbandonato al suo destino. E quando si è reso conto che la sua vita era davvero a repentaglio, non ha potuto fare a meno di farsi aiutare. In moltissimi ricorderanno il suo percorso in clinica: Joe ha dato prova di quanto fosse indispensabile per lui ritornare in forma. Ai tempi della sua partecipazione a Vite al Limite, infatti, il trentunenne è riuscito a dimagrire più di 80 kg. Un risultato, quindi, non da poco. Cos’è successo dopo? Purtroppo, abbiamo appena scoperto una bruttissima notizia che riguarda il giovane Wexler.

Joe Wexler Vite al Limite, bruttissima notizia: cos’è successo dopo

Il percorso di Joe Wexler a Vite al Limite è uno di quelli che difficilmente potrà essere dimenticato. Così come quello di Charly Pierce, infatti, anche il giovanissimo paziente del dottor Nowzaradan – una volta spenti i riflettori del programma – non ha affatto perso le buone abitudini. E, se dalla clinica è uscito con 269 kg, una volta ritornato a casa sembrerebbe che abbia perso ancora più chili. Non tutto, però, è filato liscio come l’olio dopo il programma. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il giovane Wexler sia stato protagonista di qualcosa di inimmaginabile. Ecco cos’è successo.

Dopo Vite al Limite, sembrava che la vita di Joe Wexler avesse preso il verso giusto. Non solo, infatti, era dimagrito ulteriormente una volta ritornato a casa, ma aveva anche trovato l’amore. Durante il suo percorso in clinica, infatti, il trentunenne aveva incontrato una ragazza su internet, che ha deciso poi di sposare qualche mese dopo. Purtroppo, il loro amore non ha avuto un buon epilogo. Sul web, infatti, si legge che la donna abbia tradito più volte suo marito, tanto da condizionare una sua ricaduta. Joe, infatti, ha raccontato di essere caduto in depressione e di essersi nuovamente attaccato al cibo, ingrassando sempre di più.

Una bruttissima notizia, da come si può chiaramente, e che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Ad oggi, purtroppo, non abbiamo molte notizie sul suo conto. La foto postata in alto, infatti, risale a poco più di un anno fa. Ci auguriamo, però, che ad oggi Joe sia nuovamente felice.