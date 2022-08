Alicia di Grand Hotel, ma sapete chi è il suo compagno dell’attrice? Quanti anni di differenza hanno 

Veste i panni di Alicia nella serie tv Grand Hotel, ma sapete chi è il compagno di Amaia Salamanca nella vita reale? Quanti anni di differenza hanno.

Un vero appuntamento imperdibile, quello di questo venerdì sera che inizierà tra poco più di 24 ore. Dopo il finale di stagione di New Amsterdam, Canale 5 propone in esclusiva gli episodi della terza stagione di Grand Hotel. In onda ogni venerdì sera, il numeroso pubblico dell’amata serie tv spagnola ha la possibilità di vedere come procedono le avventure di Alicia e Julio. Secondo voi la giovane donna riuscirà a capire cosa nasconde suo marito? Ci auguriamo proprio di sì.

Sin dalla sua prima puntata, Grand Hotel ha saputo riscuotere un successo impressionante. Sarà per la storia ricca di mistero o per tutti gli attori scelti, fatto sta che il clamore riscontrato dalla serie tv spagnola è stato davvero incredibile. In tantissimi, infatti, si sono affezionati alle avventure della giovane coppia e non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà tra loro. Altrettanto in moltissimi, però, sono coloro che sono curiosi di conoscere i loro interpreti nella vita reale. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di uno scatto del tutto inedito della giovanissima Alicia, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Cercando informazioni sul suo conto in occasione della puntata di stasera, abbiamo scoperto che Amaia Salamanca – è questo il nome della giovanissima attrice nella vita reale – felicemente fidanzata da diverso tempo ed è addirittura madre di tre bambini, ma chi è il suo compagno? Scopriamolo insieme.

Chi è il compagno di Amaia Salamanca, Alicia in Grand Hotel?

Se anche voi siete curiosi di conoscere nel profondo l’attrice che veste i panni di Alicia nella serie tv Grand Hotel, questo è l’articolo che fa per voi. In previsione della puntata di questa sera, infatti, abbiamo cercato qualche informazione in più sulla bella Amaia ed abbiamo scoperto che nella realtà l’attrice spagnola è madre di tre figli ed è felicemente fidanzata. Cosa sappiamo, però, del suo compagno? Spulciando i profili Instagram di entrambi, purtroppo, non siamo riusciti a rintracciare alcuno scatto insieme, ma stando a quanto si apprende dal web sembrerebbe che i due facciano coppia fissa da più di 10 anni.

Cosa sappiamo sul conto del compagno di Amaia Salamanca? Purtroppo, poco e niente! Sul web, infatti, si dice che si chiami Rosauro e che nella vita faccia l’imprenditore. Poco e nulla, invece, ci è dato sapere su come si siano conosciuti. Infine, si legge che i due abbiano più 7 anni di differenza.

Come dicevamo, non ci sono loro foto insieme sui rispettivi canali social, ma immaginiamo che insieme ai loro tre figli formino la famiglia perfetta.