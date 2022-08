L’attore è diventato papà per la seconda volta: “Nostro figlio è qui”

L’attore lo ha annunciato nelle scorse ore, è diventato papà per la seconda volta: “Nostro figlio è qui”.

L’attore è diventato per la seconda volta papà. L’annuncio della gravidanza è arrivato nel febbraio 2022. Ha pubblicato un video in cui sua moglie glielo fa sapere in modo del tutto inaspettato. Nel post c’è lui in primo piano che dopo aver appreso la dolce notizia mostra un grande sorriso e l’abbraccia.

In questi mesi più volte ha pubblicato alcuni scatti della donna in cui in primo piano c’è il pancino che cresceva. La coppia si è sposata nel 2017 e sono diventati genitori di una bambina. Adesso è arrivato il momento di accogliere un nuovo bebè in casa, questa volta un maschietto.

Da poche ore lo ha fatto sapere con un nuovo post social in cui ha messo insieme alcuni dei momenti successivi alla nascita. Nelle immagini si mostra insieme a sua moglie e al bambino: “Nostro figlio è qui. Siamo innamorati e ci godiamo tutte le coccole del bambino”, ha scritto, annunciando che la nascita è avvenuta il 10 agosto alle 8:52.

“Il nostro bambino è qui”: l’attore è diventato papà per la seconda volta e lo annuncia sui social

A febbraio del 2022 ha annunciato la dolce attesa di sua moglie. L’attore prima di farlo sapere a tutti è stato lui stesso sorpreso dalla donna che a quanto pare gliel’ha rivelato in modo inaspettato. In questi ultimi mesi ha condiviso varie foto insieme a lei in cui è evidente il pancino che cresceva.

Kellan Lutz, la star di Twilight è padre per la seconda volta! L’attore ha vestito i panni del vampiro Emmett Cullen nella famosa saga dal primo capitolo fino all’ultimo. In molti non l’avranno riconosciuto oggi dato che per vestire il suo personaggio ha subito una serie di cambiamenti e adesso appare completamente diverso. Kellan prima di approdare nel mondo della recitazione ha cominciato a muovere i primi passi come modello. Nel 2017 si è sposato con Brittany Gonzales e poco dopo sono diventati genitori di una bambina. Pochi mesi fa sua moglie lo ha sorpreso rivelando la dolce notizia. Dopo l’annuncio lo stesso attore ha pubblicato diverse foto della donna in cui mostrava il pancione, fino all’ultima condivisa nelle ultime ore.

Kellan Lutz e Brittany sono diventati genitori per la seconda volta di un maschietto. Sul suo seguitissimo canale instagram ha pubblicato un post in cui ha messo insieme alcune foto. Protagonista delle immagini è lui insieme a sua moglie e al bambino appena nato: “Nostro figlio è qui! Kasen Lane Lutz è nato l’8/10…siamo innamorati e ci godiamo tutte le coccole del bambino. Questo ragazzone mangia 24 ore su 24 e si sta preparando per diventare un Ercole come il suo papà”. Ha infine ringraziato tutti per l’amore e le preghiere.