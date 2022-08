Bianca Atzei confessa: “Non è stato facile”, il retroscena mai raccontato prima

Per la prima volta in assoluto, Bianca Atzei svela un retroscena che non aveva mai raccontato: la cantante lascia tutti senza parole.

Dopo il dolore immenso di qualche mese fa, è arrivata una grande gioia: Bianca Atzei ha annunciato di essere incinta nuovamente. Soltanto un po’ di tempo prima, infatti, la cantante aveva svelato ai suoi sostenitori di aver perso la sua prima gravidanza con un post Instagram. Adesso, a distanza di qualche mese, con uno scatto che la ritrae in compagnia di Stefano Corti e un pancino in bella evidenza, la bella Atzei ha annunciato di essere incinta.

Per quanto possa essere tante volte crudele, la vita è proprio così: imprevedibile. A distanza di qualche mese dall’incredibile dramma vissuto, Bianza Atzei vive uno dei momenti più magici che una donna possa mai vivere nella sua vita: la gravidanza. Dalle sue foto condivise sui social, si percepisce chiaramente tutta la felicità che sia lei che il suo compagno stanno vivendo. E tutti noi non possiamo fare a meno di essere felici insieme a lei.

È proprio dopo aver annunciato la sua gravidanza che Bianca Atzei non ha potuto fare a meno di raccontarsi ai suoi followers e rispondere ad alcune delle loro domande più ‘curiose’. È in quest’occasione che ha svelato un retroscena che fino ad ora non aveva mai svelato prima. “Non è stato facile”, ha detto.

Bianca Atzei racconta un retroscena mai svelato prima d’ora

Dopo tanta sofferenza, per Bianca Atzei e Stefano Corti è finalmente ritornato il sereno: sono in attesa del loro primo figlio! Una grande notizia, da come si può chiaramente comprendere, che entrambi non hanno potuto fare a meno di condividere col loro pubblico social.

È proprio coi suoi sostenitori che, diverso tempo fa, Bianca Atzei ha parlato attraverso le classiche ‘domande e risposte’ di Instagram. Rispondendo a tutte le curiosità dei suoi sostenitori, però, la cantante si è ampiamente raccontata, svelando qualche retroscena che fino ad ora non aveva mai raccontato prima d’ora. Ha rivelato, ad esempio, di non avere assolutamente nessuna ‘preferenza’ sul sesso del bebè, l’importante è che il piccolo stia bene. Infine, ha anche confessato al suo pubblico che riprovare ad avere un figlio all’inizio non è stato affatto facile. Il dolore provato per la prima gravidanza, purtroppo, è stato davvero immenso ed, addirittura, Bianca non riusciva nemmeno a parlarne. Col passare del tempo e, soprattutto, quando si è sentita finalmente pronta, la coppia ci ha riprovato. “Dobbiamo stare bene prima noi interiormente”, ha detto Bianca ai suoi followers.

La forza di Bianca Atzei è da insegnamento! La cantante sarda, infatti, incarna perfettamente lo spirito di una vera e propria guerriera. Auguriamo alla coppia e al nascituro tantissima felicità.