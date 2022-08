Bitter Sweet, l’attore interprete di Demir a distanza di anni non è più come lo abbiamo visto

Abbiamo visto l’attore in Bitter Sweet dove ha interpretato Demir: oggi a distanza di alcuni anni non è più come nella serie.

Bitter Sweet è una serie televisiva turca che ha avuto un successo impressionante in tutti i paesi dove è stata trasmessa. Al centro della trama l’amore tra Nazli e Ferit Aslan. Lei è una studentessa universitaria che sogna di aprire un suo ristorante, mentre l’uomo è un imprenditore che gestisce la Pusula Holding.

Si incontrano per caso, quando la segretaria di Ferit la assume come chef personale dell’uomo visto che ne cercava una. Si innamorano ma Nazli si allontana. Il motivo è da collegare a sua sorella. Quest’ultima si era intrufolata nella casa di Ferit per prendere dei documenti che trattavano dell’affido di Bulut, nipote dell’uomo, per darli a Demet e Hakan.

Quando Nazli lo scopre ha difficoltà a dirlo al suo amato e per questo si allontana da lui, fingendo di non provare amore. Il personaggio in foto è Demir, nella serie veste i panni del padre del bambino. Insieme a sua moglie Zeynep muore in un incidente d’auto. In realtà il movente della loro morte è Hakan, ma si scoprirà soltanto alla fine. Il figlio della coppia riesce a salvarsi ma per loro non c’è nulla da fare. Demir, come la stessa Zeynep, non è stato presente per molto in Bitter Sweet, lo abbiamo visto solo nei primissimi episodi prima della sua scomparsa. A distanza di alcuni anni avete visto com’è oggi l’attore?

Bitter Sweet, ricordate Demir? Ecco com’è oggi l’attore a distanza di anni

In Bitter Sweet Demir e Zeynep sono due personaggi che abbiamo seguito nei primissimi episodi per poi non vederli più. Infatti muoiono in un incidente stradale il cui movente è Hakan. La verità verrà fuori solo sul finire sella serie.

La coppia ha un figlio, Bulut. Si incontrano a cena con Nazli e Ferit per terminare la serata a casa di Deniz, l’altro fratello. Purtroppo, quando la famiglia va via, perdono la vita in un tragico incidente e l’unico a salvarsi è il piccolo. Successivamente comincia una battaglia legale per l’affido del bambino che accompagnerà tutta la trama fino alla fine. Demir è un personaggio che abbiamo visto solo nei primi episodi e lo stesso dobbiamo dire per Zeynep. A distanza di alcuni anni avete mai avuto la curiosità di vedere com’è oggi l’attore? Ecco un suo scatto social.

Il padre di Bulut nella serie turca è stato interpretato da Mert Yavuzcan. Spulciando sul suo profilo instagram abbiamo recuperato questa foto del mese di aprile. Sono passati più di 5 anni dall’ultima volta che lo abbiamo visto ed oggi appare molto diverso. Il look non è lo stesso ma anche l’acconciatura. L’attore ha fatto crescere i capelli e adesso sono molto più lunghi: così l’avreste riconosciuto?